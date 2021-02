Fighting EX Layer Another Dash annoncé sur Nintendo Switch

Encore un jeu qui, à sa sortie, n’était pas possible sur Nintendo Switch et qu, via la magie du fiasco sur les autres plateformes, arrive finalement sur notre console hybride.Akira développe Fighting EX Layer Another Dash sur Nintendo Switch, annonce faite lors de la Japan Fighting Game Publishers Roundtable. Le jeu sera lancée en 2021 et on aura plus d’infos le 1er avril (un signe?).

FIGHTING EX LAYER -ANOTHER DASH- for Switch

– will be released in 2021

– more info on 4/1

– different title from FIGHTING EX LAYER

– netcode is different from FIGHTING EX LAYER

– netcode is "delay based backstep interrupt" (will update to rollback netcode after released) pic.twitter.com/UUfreuOhVp — HiFight(ハイファイト) (@HiFightTH) February 21, 2021

La fameuse franchise EX est de retour !

Après une longue attente, la franchise EX, chouchoute de tous les fans de jeux de combat, est de retour !

Des graphismes magnifiques pour les personnages

Kairi, Skullomania, Blair, Pullum, et les autres ! 15 personnages classiques au total, ont été remaniés avec de magnifiques nouveaux designs. Assiste à la renaissance de la franchise EX et à ses graphismes dernier cri !

Le nouveau système de « Gougi », crucial lors des matchs

En remplissant certaines conditions pendant le combat, le personnage obtient d’incroyables nouvelles compétentes : des « Gougi » ! 5 Gougi forment un ensemble appelé « deck ». Il y a 15 decks de Gougi différents, essaie-les tous !

Essaie les différentes combinaisons de personnages et de decks, et trouve l’association qui correspond le plus à ton style de jeu !



Deux types de commandes

Tu peux utiliser deux types de commandes différents : les commandes « progressives », qui ne nécessitent pas de combinaisons compliquées, et les commandes « classiques », qui sont les mêmes que celles des jeux de combat classiques.

Plusieurs modes de jeu

Il y a bien sûr les modes Versus en ligne et hors ligne, mais aussi le mode Arcade et le mode entraînement, pour jouer seul. Et le mode Expert, légendaire dans la franchise EX, est de retour ! Essaie de le finir avec tous les personnages !