Top 35 des meilleures ventes de la Nintendo Switch au Japon pour les 4 ans

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Cette semaine, la Nintendo Switch a officiellement fêté ses quatre ans. Le magazine japonais Famitsu a fêté cet événement en publiant un article spécial dans son dernier numéro. Une liste a été publiée dans ce cadre, qui présente les 35 jeux les plus vendus à ce jour sur la console hybride. Bien qu’il ne soit sorti que l’année dernière, Animal Crossing : New Horizons a pris la première place. Plus de six millions d’exemplaires ont été vendus au Japon, Super Smash Bros. Ultimate étant le jeu le plus proche, avec un peu plus de quatre millions d’exemplaires.

1. Animal Crossing: New Horizons – 6,625,026

2. Super Smash Bros. Ultimate – 4,145,903

3. Pokemon Sword/Shield – 3,955,554

4. Splatoon 2 – 3,771,338

5. Mario Kart 8 Deluxe – 3,656,140

6. Ring Fit Adventure – 2,346,098

7. Super Mario Odyssey – 2,208,475

8. Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 1,846,039

9. Super Mario Party – 1,818,405

10. Minecraft – 1,806,925

11. Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 1,772,856

12. Zelda: Breath of the Wild – 1,771,235

13. Super Mario Maker 2 – 1,065,261

14. New Super Mario Bros. U Deluxe – 1,031,494

15. Kirby Star Allies – 878,800

16. Luigi’s Mansion 3 – 745,825

17. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 630,909

18. Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – 572,215

19. Fishing Spirits Nintendo Switch Version – 566,909

20. Dragon Quest XI S – 560,075

21. Super Mario 3D All-Stars – 555,345

22. Pikmin 3 Deluxe – 536,209

23. 1-2 Switch – 483,430

24. Mario Tennis Aces – 479,866

25. ARMS – 461,056

26. Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – 376,481

27. Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch – 363,759

28. Pokken Tournament DX – 344,201

29. Hyrule Warriors: Age of Calamity – 341,519

30. Fire Emblem: Three Houses – 323,562

31. Dragon Quest Builders 2 – 308,893

32. Paper Mario: The Origami King – 305,603

33. Yo-kai Watch 4 – 303,978

34. Zelda: Link’s Awakening – 300,027

35. eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 – 284,876