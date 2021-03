La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Kingdoms of Amalur, Black Legend, R.B.I. Baseball 21, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

WRC 9 The Official Game – 14.5GB

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – 12.4GB

Overcooked! All You Can Eat – 10.3GB

I Saw Black Clouds – 9.5GB

Black Legend – 7.5GB

R.B.I. Baseball 21 – 4.8GB

Arkham Horror: Mother’s Embrace – 3.9GB

Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited – 3.1GB

Bloody Bunny, The Game – 2.3GB

Minute of Islands – 1.7GB

Pocoyo Party – 1.4GB

In rays of the Light – 1.3GB

Can’t Drive This – 1.3GB

Signs of the Sojourner – 899MB

Fantasy Tavern Sextet -Vol.3 Postlude Days- – 824MB

Kaze and the Wild Masks – 502MB

Power Racing Bundle 2 – 477MB

Get-A-Grip Chip – 465MB

Doodle Devil: 3volution – 313MB

Smash Club: Streets of Shmeenis – 264MB

Sokodice – 237MB

Tank Battle Heroes – 208MB

What Comes After – 170MB

Battle Axe – 166MB

Barrage Fantasia – 115MB

Multi Quiz – 97MB

Chained – 64MB

Bob Help Them – 60MB

Pinkman+ – 54MB