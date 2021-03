Découvrez Apex Legends aujourd’hui sur Nintendo Switch

Prenez part à l’événement Théorie du Chaos dès aujourd’hui, alors que Respawn continue d’innover et de faire évoluer son service avec des modes de jeu à durée limitée et du contenu inédit sur toutes les plateformes

REDWOOD CITY, Californie – le 9 mars 2021 – Respawn Entertainment, un studio d’Electronic Arts Inc (NASDAQ : EA), sort aujourd’hui Apex Legends™ sur la console Nintendo Switch™, proposant ainsi son expérience unique de Battle Royale en équipe à davantage de joueurs, notamment à ceux qui aiment jouer ailleurs que dans leur salon. Les joueurs Nintendo Switch vont pouvoir plonger dans toute l’action des Jeux Apex en compagnie de joueurs PC et consoles au cours du nouvel événement à durée limitée Théorie du Chaos, lui aussi lancé aujourd’hui. Cet événement comprend un nouvel environnement dédié à Caustic, un personnage aussi redoutable qu’apprécié des fans, ainsi qu’un mode de jeu spécial baptisé Fureur radiale.

« Cela fait déjà deux ans que nous avons lancé Apex Legends et que nous nous attachons à faire évoluer le genre du Battle Royale en proposant à chaque nouvelle saison des Légendes, des cartes, des armes, des modes de jeu et du contenu inédits » déclare Chad Grenier, Directeur du développement pour Respawn. « Nous souhaitons en outre proposer le jeu sur de nouvelles plateformes pour toucher davantage de joueurs. Le lancement de notre Battle Royale sur Nintendo Switch pendant la saison 8 témoigne de nos ambitions. Nous sommes heureux de donner aux joueurs l’opportunité d’incarner leur Légende favorite, même lorsqu’ils ne se trouvent pas dans leur salon. Cette année, nous réservons aux fans encore bien des surprises et nous continuerons de leur proposer de nouvelles façons de jouer, tout en conviant de nouveaux joueurs à venir les retrouver dans l’arène des Jeux Apex. »

La version Switch d’Apex Legends est développée en collaboration avec Panic Button, un studio déjà connu pour ses portages de haute qualité sur Nintendo Switch. Désormais jouable sur un écran de plus petite taille, Apex Legends va inclure un système de visée gyroscopique mettant à profit la manette de la Nintendo Switch ainsi que des optimisations intelligentes qui permettront aux fans de jouer à 30 images par seconde en résolution 720p en plaçant leur console sur sa station d’accueil, ou bien en résolution 576p s’ils choisissent le mode portable. Cette version, qui fera l’objet d’un service dédié, accueillera les mises à jour du contenu, les modes à durée limitée et les événements spéciaux simultanément aux autres plateformes. Les joueurs Switch, que nous invitons à se lancer dans l’action le plus rapidement possible, pourront obtenir un skin légendaire pour Pathfinder et rattraper leur retard en débloquant gratuitement les 30 premiers niveaux du Passe de combat de la saison 8 et en gagnant le double d’XP s’ils se connectent pendant les deux semaines suivant le lancement du jeu¹.

Les joueurs sur Nintendo Switch vont rejoindre toute l’action d’Apex Legends pendant Chaos, la saison 8 du jeu, marquant l’arrivée dans l’arène de Walter « Fuse » Fitzroy, un dingue d’explosifs constituant la 16e Légende du jeu. Outre l’arrivée fracassante de Fuse, la saison 8 d’Apex Legends comporte également le nouveau fusil à levier Répéteur 30-30, des objets inédits tels que les chargeurs d’or ainsi qu’une refonte majeure de la carte iconique du Canyon des Rois.

Les joueurs peuvent télécharger Apex Legends gratuitement* sur Nintendo Switch™ et prendre part à la compétition en compagnie d’autres joueurs sur PlayStation®4, Xbox One et PC via Origin™ ou Steam. Le jeu propose par ailleurs une rétrocompatibilité sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

* Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont requis pour accéder aux fonctionnalités en ligne. Indisponible dans certains pays. Connexion Internet requise pour accéder aux fonctionnalités en ligne. Des conditions d’utilisation s’appliquent. En savoir plus : https://www.nintendo.com/switch/online-service/.

** Le programme annoncé ci-dessus est susceptible d’évoluer en fonction des retours de la communauté, mais aussi des développements apportés au service d’Apex Legends ainsi qu’à son contenu. Nous nous efforcerons toujours d’informer notre communauté du mieux possible. Pour plus de détails, veuillez consulter les mises à jour des services en ligne d’EA sur https://www.ea.com/fr-fr/service-updates.