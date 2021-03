TOMY et SEGA annoncent un partenariat pour une nouvelle gamme de peluches Sonic the Hedgehog

– La marque de jouets au rayonnement international dispose d’une licence pour créer une ligne de peluches Club Mocchi- Mocchi- en hommage au hérisson bleu le plus cool du jeu vidéo –

Oak Brook, Illinois. Le 9 mars 2021 – TOMY International, Inc., le spécialiste mondial de la conception, production et distribution d’un large éventail de jouets de grande qualité, s’est engagé avec SEGA of America, Inc. dans une collaboration visant à créer une gamme de peluches Club Mocchi- Mocchi- aux couleurs des personnages adorés de l’univers de Sonic the Hedgehog.

Sonic the Hedgehog a fait une entrée fracassante dans le petit monde du jeu vidéo le 23 juin 1991, avec la sortie de Sonic the Hedgehog sur la légendaire Mega Drive de SEGA. Il est rapidement devenu célèbre pour sa vivacité impétueuse et son appétit insatiable pour la vitesse et l’aventure. Depuis ses débuts, Sonic the Hedgehog s’est imposé comme une figure majeure de la culture populaire auprès des fans du monde entier sur différents supports dont des jeux vidéo, des dessins-animés et, plus récemment, un film à gros budget acclamé par la critique. Entre la suite du film Sonic the Hedgehog et une nouvelle série animée originale signée Netflix qui sortira en 2022, Sonic Prime, la petite boule bleue est littéralement inarrêtable !

Après trente ans d’activité débridée sur tous les fronts, Sonic revient donc sous une nouvelle forme avec cette gamme de peluches Club Mocchi- Mocchi- signée TOMY. Cette collaboration garantit des matériaux super doux et malléables parfaits pour des sessions intensives de câlins avec tous les personnages adorés de l’univers de Sonic the Hedgehog !

“Sonic est l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire du jeu vidéo. Il s’est imposé comme une véritable marque lifestyle, que nous sommes ravis de matérialiser en peluches pour les fans et collectionneurs du monde entier, via notre marque Club Mocchi- Mocchi-.” déclare le Director of Global Brands de TOMY, Morgan Weyl. “Le style et le toucher emblématiques de la gamme Club Mocchi- Mocchi- vont faire des piques de Sonic les épines les plus douces et agréables du monde !”

“TOMY a une solide réputation pour la qualité de ses peluches et jouets dans l’industrie, mais également chez les plus fervents collectionneurs de Sonic. Nous sommes ravis de renouer ce partenariat pour créer une gamme Sonic the Hedgehog vraiment unique.” déclare Michael Cisneros, Manager of Licensing pour SEGA of America. “Les fans ont suivi Sonic sur un grand nombre de médias, et ces peluches Club Mocchi- Mocchi- extrêmement douces assureront un maximum de câlins pour les années à venir.”