Comparatif vidéo Apex Legends sur Nintendo Switch vs Ps4 Pro

disponible depuis peu sur la console hybride, voici un comparatif vidéo d’Apex Legends sur la console hybride et sur Ps4 Pro.

La version Switch d’Apex Legends est développée en collaboration avec Panic Button, un studio déjà connu pour ses portages de haute qualité sur Nintendo Switch. Désormais jouable sur un écran de plus petite taille, Apex Legends va inclure un système de visée gyroscopique mettant à profit la manette de la Nintendo Switch ainsi que des optimisations intelligentes qui permettront aux fans de jouer à 30 images par seconde en résolution 720p en plaçant leur console sur sa station d’accueil, ou bien en résolution 576p s’ils choisissent le mode portable. Cette version, qui fera l’objet d’un service dédié, accueillera les mises à jour du contenu, les modes à durée limitée et les événements spéciaux simultanément aux autres plateformes. Les joueurs Switch, que nous invitons à se lancer dans l’action le plus rapidement possible, pourront obtenir un skin légendaire pour Pathfinder et rattraper leur retard en débloquant gratuitement les 30 premiers niveaux du Passe de combat de la saison 8 et en gagnant le double d’XP s’ils se connectent pendant les deux semaines suivant le lancement du jeu.

Les joueurs sur Nintendo Switch vont rejoindre toute l’action d’Apex Legends pendant Chaos, la saison 8 du jeu, marquant l’arrivée dans l’arène de Walter « Fuse » Fitzroy, un dingue d’explosifs constituant la 16e Légende du jeu. Outre l’arrivée fracassante de Fuse, la saison 8 d’Apex Legends comporte également le nouveau fusil à levier Répéteur 30-30, des objets inédits tels que les chargeurs d’or ainsi qu’une refonte majeure de la carte iconique du Canyon des Rois.

Les joueurs peuvent télécharger Apex Legends gratuitement sur Nintendo Switch™ et prendre part à la compétition en compagnie d’autres joueurs sur PlayStation®4, Xbox One et PC via Origin™ ou Steam. Le jeu propose par ailleurs une rétrocompatibilité sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.