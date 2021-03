Pang Adventure (Nintendo Switch) – Le test

Tout débute en 1989 dans les salles d’arcade, lorsque apparaît alors le titre Pang. Frais, coloré et on ne peut plus instinctif, le jeu propose d’éclater des bulles et se démarque rapidement de ses concurrents avant de tomber dans l’oubli aussi rapidement que la mode pour les bornes. Mais cet impair sera vite corrigé car le jeu connaîtra de nombreuses sorties sur de multiples supports avant d’arriver sur Nintendo Switch sous le nom de Pang Adventures sous la houlette de DotEmu et de Pastagames. Alors, le fun est-il toujours présent ?

Il faut prendre la balle au bond

L’histoire prend place dans un monde qui voit arriver une flotte d’aliens hostiles. Et afin de prendre le pouvoir, ils décident de nous envoyer des balles. Non, vous ne rêvez pas ! À croire qu’il n’y a donc pas qu’au cinéma que les supers méchants ont des plans débiles dès qu’il s’agit de conquérir un monde. Et alors que ces armes aussi originales que mortelles terrorisent le monde, les deux frères Pang prennent leurs armes et leur courage à leur cou afin de contrer la menace extraterrestre aux quatre coins du monde.

Je vous parie 1000 balles que je peux m’arrêter de parier quand je veux

Le principe pour chaque niveau est simple : éclater la boule ou mourir. En effet, le moindre contact avec une boule entraîne le game over et les frères Pang ont beau être très agiles pour se déplacer de droite à gauche, il ne leur est pas possible de sauter afin d’esquiver un projectile. Évidemment, les choses ne sont pas aussi simples qu’elles n’y paraissent. Lorsque vous tirez sur une boule, celle-ci se divise en deux plus petites sphères et ainsi de suite.

Rajoutez à cela quelques subtilités et obstacles qui apparaissent au fur et à mesure de votre progression, et vous obtenez un subtil cocktail aussi additif qu’ardu. Le titre n’est cependant pas avare en bonus afin de vous faciliter la tâche : bouclier, ralentisseur de temps, arme plus performante. Les niveaux suivants se méritent, et le jeu vous rappelle qu’à l’époque des bornes d’arcades il n’était pas là pour rigoler (mais était surtout là pour vous faire cracher votre argent !).

Là où l’on pourrait craindre que la nature du jeu le rende rapidement lassant, les développeurs ont l’intelligence de mêler nouveauté et complexité tout en dosant ces deux ingrédients avec brio. Chaque niveau oblige le joueur à analyser les éléments à l’écran et à retenter plusieurs fois avant de bien comprendre ce qu’il faut réaliser pour conclure le défi tout en apportant des petites innovations progressivement.

Si Chuck Norris se prend une balle, c’est la balle qui meurt.

Pang Adventures propose quelques nouveautés, telles que la possibilité d’effectuer des combos qui permettront ainsi d’accumuler plus de points en fin de partie. Car comme ses origines l’obligent, chaque niveau se conclut par un score et il faudra faire preuve de persévérance si vous souhaitez briller dans le top 3.

De plus, les frères Pang devront faire face à un boss lors d’un combat épique qui reprend les mécanismes sur lesquels vous vous êtes entraînés sur les 15 niveaux précédents. Cela implique donc d’avoir bien compris la logique que le jeu souhaitait vous amener à pratiquer et apporte un vrai vent de fraîcheur tous les 15 niveaux parcourus.

Le tout est joliment enrobé dans un univers graphique aussi coloré que dynamique et accompagné d’une bande-son étonnamment captivante.

Le jeu propose en plus un mode « Score » dont l’objectif est on ne peut plus clair et un mode « Panique » au cours duquel il faudra faire face à des vagues incessantes de projectiles avec pour but de tenir le plus longtemps possible face à l’ennemi. Si les scores réalisés sont comparables à ceux des autres joueurs dans le monde, il n’est pas possible de faire une partie avec d’autres joueurs en ligne. Seul un mode local à 2 joueurs est proposé et s’avère être particulièrement fun car il nécessite de la coordination avec votre binôme et vous permet de réanimer votre partenaire quand il se fait toucher par une balle