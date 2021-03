Roguebook livre les secrets de son gameplay

Lesquin, le 15 mars 2021 – A l’occasion du Media Indie Exchange (MIX), l’événement en ligne qui laisse la part belle aux futures pépites du jeu vidéo indépendant, Abrakam Entertainment et NACON ont révélé une nouvelle vidéo pour le roguelike deckbuilder Roguebook. Cette vidéo reprend les principaux éléments de gameplay du jeu et ses subtilités.

Développé par Abrakam Entertainment et co-designé par Richard Garfield, le créateur de Magic: The GatheringTM, Roguebook est un roguelike deckbuilder prenant place dans le monde féérique de Faeria. Le jeu invite les joueurs à constituer une équipe de 2 héros parmi les 4 disponibles et à affronter dans des combats tactiques au tour par tour les légendes du Roguebook, un livre maudit dont l’existence menace tous les êtres vivants.

Chaque héros dispose de cartes uniques, et les joueurs doivent gérer au mieux leur deck, créer des synergies entre les héros et prendre en compte leur positionnement pendant la bataille afin, par exemple, de protéger le DPS en mettant le héros défensif en avant.

Au fur et à mesure de l’exploration, les joueurs ajoutent des cartes à leur deck. Ces cartes sont améliorables en leur insérant des gemmes ou en les transmutant en des cartes encore plus puissantes. De plus, Roguebook introduit une philosophie de jeu unique dans l’univers des deckbuilders : plus les joueurs ajoutent de cartes à leur deck, plus ils débloquent de capacités uniques pour leurs héros… Mais en contrepartie, il sera plus difficile de contrôler ce tower deck !

A chaque début de chapitre, seule une portion de la map est révélée, incluant le chemin vers le boss. Les joueurs sont encouragés à explorer la map en dévoilant les zones cachées grâce à un système d’encrier. De nombreux trésors, ennemis et événements sont à découvrir afin de rendre son équipe aussi forte que possible pour l’affrontement final.

En tant que roguelike, la défaite signifie un retour à la case départ… Mais tout n’est pas perdu : Roguebook propose un système d’améliorations permanentes avec de nouvelles cartes déblocables et de nouvelles capacités pour les héros. Et pour les joueurs souhaitant découvrir tous les secrets du Roguebook, le système d’épilogue permet d’ajouter des challenges personnalisés, mais aussi d’obtenir des récompenses plus importantes. La rejouabilité de Roguebook s’en trouve ainsi multipliée.

Roguebook sortira en version finale sur PC (Steam) le 24 juin 2021, et plus tard sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch