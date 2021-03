Prehistoric Dude (Nintendo Switch) – Mini test

Pour leur jeu de plateforme, les développeurs du studio indépendant lightUP ont décidé de réécrire l’histoire en mêlant Hommes préhistoriques et dinosaures dans un univers aussi pixelisé que coloré. Mais ce mariage forcé est-il pour le meilleur ou pour le pire ?

« Très bien, on va faire l’appel. Pierre ? »

Tout débute alors que notre bon héros, le fameux Dude, se fait chaparder son jambon par un dinosaure. S’en suit alors une course-poursuite à travers plusieurs niveaux qui vous conduiront dans des environnements variés, mais manquant cruellement de finesse et de diversité. Le héros de l’aventure est tout ce qu’il y a de plus générique, mais l’on s’amuse au cours de l’aventure à reconnaître les différents dinosaures que l’on est amené à rencontrer.

« Là on est au sommet du gouffre. »

Afin de récupérer son déjeuner bien mérité, Dude pourra se déplacer et sauter via la touche B. Il aura aussi l’opportunité de ramasser des objets dissimulés dans les herbes ou lâchés par les ennemis tels que des fruits ou des haches. Et ces dernières vous seront bien utiles, car ce sont les seuls objets que vous pourrez utiliser afin de vaincre les ennemis rencontrés ou les boss. Il vous faudra cependant les utiliser avec parcimonie, car le nombre de haches que vous portez est compté et l’on se retrouve bien rapidement avec plus rien à lancer à la face des serpents qui barrent votre route.

Quant aux fruits, ils sont là aussi cumulés au cours de l’aventure et il vous faudra en posséder un nombre précis afin de pouvoir ouvrir certaines portes.

Le jeu débute de manière assez classique, et l’on se rend rapidement compte que de nombreuses zones ne sont pas accessibles pour notre héros. Le titre a la bonne idée de proposer différents items au cours de l’aventure qui permettent de nouvelles actions et ainsi d’enrichir le gameplay. Il vous sera par exemple offert les gants de la montagne assez rapidement au cours de votre périple qui vous permettront de vous accrocher et de grimper des falaises. En tout, 7 items sont disponibles et ils vous obligeront souvent à retourner en arrière afin d’atteindre des zones ou des bonus que vous n’auriez pas pu acquérir plus tôt.

« Ça va être tout noir ! »

Évidemment, qui dit jeu de plateforme et ennemis dit « barre de vie ». Elle est symbolisée en haut de l’écran et se vide très rapidement au contact d’un ennemi ou d’un piège. Quand elle est vide, Dude réapparaît généralement au début de la zone tout en ayant perdu une partie de la cargaison de fruits qu’il avait accumulée. Une barre d’énergie est aussi symbolisée à l’écran et a tendance à se vider aussi très rapidement.

Le jeu propose un univers tout en pixel, mais ne brille malheureusement pas dans sa réalisation. Les couleurs sont criardes et les éléments à l’écran sont sans finesse. Le tout est accompagné d’une musique qui ne marquera pas les esprits et dont les notes aiguës lasseront vite les tympans.