3 out of 10: Season One (Nintendo Switch) – Le test

3 out of 10: Season One

Always look on the bright side of life…. sifflote, sifflote, sifflote sifflote. Que cet air est doux à nos chères oreilles. The Life of Bryan, quel grand film, quel point d’orgue dans l’univers des films absurdes à l’humour so british. Comment faire revivre cet esprit décalé ? Mais rien de plus simple, il suffit de demander aux développeurs de Terrible Posture Games quelles sont leurs inspirations pour leur dernier titre, 3 out of 10 season one, puis de faire semblant d’écouter leurs réponses tout en profitant de leur titre.

Disclaimer

Attention, 3 out of 10 n’est disponible, à l’heure où sont écrites ces lignes, que dans la langue du chat qui expire et aucun sous-titre, qu’il soit en anglais ou en tongien ne viendra aider notre compréhension. Il faudra donc avoir obtenu une moyenne significative à votre épreuve d’anglais du baccalauréat pour profiter correctement du titre de Terrible Posture Games. C’est ainsi que pour se la péter grave, le rédacteur de ce test a décidé de mettre des titres tirés de répliques de Sacré Graal tout en anglais. Il est aussi conseillé, pour les parents qui souhaiteraient mettre à l’épreuve leur douce progéniture abreuvée de traductions et donc devenue inapte à pratiquer la langue du rosbif : vous pouvez offrir innocemment 3 out of 10, puis les enchaîner jusqu’à la fin de la saison1 en les nourrissant de marmelade et de Fish and Chips.

Disclaimer 2, the vengeance’s comeback

Re-attention, avec son prix attractif de 10€, 3 out of 10 season 1 ne vous propose de ne jouer qu’à la saison 1 de ce titre si bien nommé. Il aurait, bien sûr, pu s’appeler « 3 out of 10 attentions on n’a pas encore le financement pour tout le jeu et on compte sur vous pour nous aider en achetant notre saison 1 qui est vachement bien » mais après une rapide discussion avec le chef de NT, dans lequel celui-ci leur précisa que les rédacteurs étaient payés en fonction de la longueur du titre, il fut décidé, contre des espèces sonnantes et trébuchantes, de raccourcir le nom du jeu, déception….

Beware of the rabbits

Mais cessons là ces digressions ô combien intéressantes pour nous pencher voluptueusement sur le titre de Terrible Posture Games. Celui-ci nous propose de découvrir l’envers du décor d’un studio de jeu vidéo se préparant à sortir son dernier jeu : Surf with Shark. Malheureusement, ces développeurs sont les plus nuls et les plus barrés du métier et ce n’est pas peu dire. Mais si les productions de ce studio n’ont jamais dépassé la note de 3 sur 10, il semble bien que ce ne soit pas que la faute de ses membres. Quel complot peut bien couver sous cette histoire si banale, nous ne le découvrirons qu’à la fin de l’ultime saison.

Il est difficile d’en dire davantage sur le scénario qui nous tiendra en haleine pendant les quatre heures que dure notre aventure sans risquer de gâcher le plaisir de la découverte. Découper sous la forme de 5 épisodes, les protagonistes de cette histoire nous aspirent littéralement dans leur monde délirant. Les séquences, toutes plus loufoques les unes que les autres, se suivent sans jamais se ressembler et sans jamais baisser de rythme.

Ces épisodes sont parsemés de mini-jeux rendant hommage à notre culture vidéoludique. Ils sont toujours très courts, mais ils s’intègrent toujours parfaitement au récit qui nous ait proposé. Très variés en termes de gameplay et de rendu graphique, ils permettent de voyager très librement dans l’histoire de notre média et lui font de nombreux clins d’œil.

A scratch ? Your arm’s off !

À la manière d’un State of Mind, 3 out of 10 est un jeu d’aventure hautement contemplatif. L’interactivité, en dehors des mini-jeux, est réduite au minimum. Il faudra déplacer votre avatar du point A au point B pour voir l’aventure se dérouler sous vos yeux ébahis. Les amateurs de série et de soirée détente seront aux anges. Les amoureux des point’n click le seront bien moins. Pas question ici de mélanger une théière avec un concombre pour réparer une fusée. C’est une fiction interactive avec des passages de jeux vidéo.

D’un point de vue graphique, le titre de Terrible Posture Games offre un rendu cartoon très propre en parfaite adéquation avec son humour omniprésent. Les mimiques de nos personnages sont toutes très drôles tout comme leur animation. Les décors ne sont pas en reste et ils fourmillent de détails. Du canard en plastique aux figurines de collection, toute la pop culture y passe joyeusement. Les détails absurdes nous forcent à déambuler le plus librement possible dans les espaces qui nous sont proposés pour y dénicher les plus petits éléments laissés par les développeurs.

Les mini-jeux renouvellent à chaque fois leur charte graphique en nous faisant voyager dans le temps. D’un simple pixel qui se promènent sur un écran jusqu’au survival horror en passant par le beat’em all, chaque jeu est une excuse bien conçue qui rappellera forcément un souvenir de gameplay ou un titre bien aimé.

La partie auditive de 3 out of 10 n’est pas en reste. Les acteurs qui se sont occupés du doublage ont su parfaitement retranscrire le caractère du personnage dont ils avaient la charge. À aucun moment un décalage entre les propos et la manière dont ils sont tenus ne viendra gâcher notre expérience de jeu. La musique d’ambiance n’est pas en retrait et propose des compositions toujours adaptées à ce qui se passe à l’écran. Le travail de Mike Mirabello sur son titre est très soigné et ses compositions sont toujours entraînantes.

Cerise sur le muffin posée négligemment à côté d’une tasse de thé, en réussissant suffisamment de mini-jeux, il est possible de débloquer différents éléments. Si le mode grosse tête est négligeable, le mode libre est bien plus intéressant. Il propose des interviews des développeurs, celles-ci sont cachées dans les décors du jeu qu’il est alors possible de parcourir librement. L’ensemble des mini-jeux est aussi retrouvable dans ce mode.