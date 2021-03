Bob Help Them (Nintendo Switch) – Le test

Bob Help Them

Aidez son prochain, voilà une action importante que nous avons parfois du mal à mettre en action dans la vie de tous les jours… Aujourd’hui, nous allons essayer de vous aider à choisir ou non ce nouveau jeu.

Bob n’a pas d’éponge

Bob Help Them vous propose d’endosser le rôle de Bob. Bob est le petit gars sympathique, toujours les bras en l’air et prêt à aider son prochain. Bob vit dans une un petit village champêtre et c’est un peu… l’homme à tout faire. En effet, du chef cuisinier au fermier, en passant par le forgeron et le pêcheur, Bob est l’homme de l’ombre. Fort comme un bûcheron (pour qui il coupera du bois) et tendre avec les animaux (notamment les chiens qu’il prendra le temps de caresser).

Vis ma vie de Bob

Tout au long des 35 niveaux (disons plutôt grands tableaux) qui composent l’aventure, Bob devra donc venir en aide à ses voisins. Bob Help them est un jeu de gestion du temps, en gros, vous aurez un temps défini pour mener à bien l’ensemble des tâches qui vous sera demandé, dans une zone délimitée.

Généralement la zone à couvrir s’apparente à un grand rectangle, qu’il faudra parcourir pour aller à la rencontre des différentes personnes. Une partie débutera toujours de la même manière. Nous avons droit à un rapide tour d’horizon de la zone, présentant rapidement les personnages à rencontrer et les requêtes qu’ils ont pour nous (quantité de fruits à cueillir, nombre d’arbres à couper, etc.). Il faudra être vigilant dans cette première phase et essayer de se souvenir des objets demandés ainsi que de leur quantité, cela pouvant être déterminant pour la suite de la partie.

Ensuite, le compteur se met à tourner et il faudra collecter les différents objets au plus vite. Pour la cueillette, facile, il suffira de se mettre en dessous d’un arbre et d’appuyer sur Ⓐ pour récupérer les fruits (notez que vous pouvez cumuler le nombre de fruits, mais que vous ne pouvez pas porter des variétés différentes, c’est un seul type d’objet à la fois). Généralement pour les fruits, cela peut aller assez vite. Au pire, une fois leurs fruits cueillis, les arbres (un tantinet magique) se rechargeront, dirons-nous, automatiquement s’il en faut davantage. Pour ce qui est des arbres, il suffira de se positionner devant et de maintenir la touche Ⓐ enfoncée pour les abattre encore plus efficacement et rapidement qu’en Amazonie. Mais parfois cela se complique, le cuisiner, par exemple, voudra un œuf à la poêle ou une tarte. Il faudra alors utiliser votre livre de recette (accessible par une simple pression de la touche −) pour savoir bien fabriquer.

En règle générale, c’est du un plus un. Pour la nourriture c’est généralement un fruit ou un œuf plus un feu de camp égale une bonne part de tarte ou un œuf à la poêle. Pour les objets, comme les lingots d’or par exemple, c’est des pépites d’or plus un four chaud égale des lingots. Rien de bien compliqué… du moment que vous arrivez à bien les enchaîner ! Forcément, la fabrication n’est pas instantanée et demandera de patienter un peu. À vous donc d’utiliser ces temps morts pour enchaîner d’autres actions. Pourquoi ne pas caresser le gentil toutou qui ne demande que ça ? Au début, c’est relativement simple, mais quand il faudra faire fondre quarante pépites pour donner autant de lingots, avec deux fours capables de traiter quatre lingots à la fois, et réaliser le tout en moins d’une minute, il deviendra indispensable d’optimiser ses déplacements !

Bob le bricoleur, le fermier, le bûcheron, etc.

Nous regrettons un peu le manque d’évolution concernant la jouabilité. Nous aurions apprécié quelques power-up pour varier un peu les plaisirs et la façon de jouer ! Et pourquoi pas un mode 2 joueurs pour déterminer qui est le plus prompt à rendre service ? Dernière petite chose concernant le niveau de difficulté, elle nous a parfois semblé quelque peu aléatoire (certaines missions sur la fin sont relativement plus simples que d’autres plus tôt).

Quant à l’ambiance, l’ensemble est assez joli, tout en pixel-art plutôt mignon, nous divaguons avec plaisir dans les forêts et les prairies. Certains effets de reflet dans les lacs sont aussi assez bien réalisés (en pixel-art évidemment). Nous avons quand même été surpris de ressentir par moment certains ralentissements ! Non bloquant, mais étonnant… surtout pour un jeu en pixel-art.

Nous regrettons aussi que Bob ne puisse pas courir, mais c’est ce qui fait le sel du titre ! En revanche, les effets sonores sont aux petits oignons et nous avons souri en entendant les vaches meugler quand on passe près de la ferme, ou les caquètements de la poule avant de venir ramasser les œufs. Les couleurs sont agréables et mêmes si les décors ne sont pas spécialement variés (on retrouve toujours dans une forêt avec une clairière, des maisons et parfois un plan d’eau, mais dans des configurations différentes), l’ambiance sonore ajoutée aux jolies couleurs feront qu’il est quand même agréable d’y flâner (enfin il ne faut pas trop traîner non plus). Concernant la durée, le titre n’est pas spécialement long (en fonction de votre capacité d’organisation du temps), les plus téméraires pourront tenter de débloquer les 3 étoiles sur l’ensemble des 35 niveaux, les autres se contenteront d’avoir aidé Bob à tenir jusqu’au bout !