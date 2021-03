Hotel Life – A Resort Simulator annoncé sur Nintendo Switch

Lesquin, le 25 mars 2021 – NACON et RingZero Game Studio proposent de vous faire découvrir la vie d’un manager d’hôtel dans Hotel Life – A Resort Simulator, qui sera disponible le 26 août 2021 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Situé dans un paysage idyllique, Hotel Life – A Resort Simulator est le plus paradisiaque des jeux du nouveau label Life de NACON. Mais ce cadre enchanteur ne doit pas vous détourner de votre objectif : construire et administrer le meilleur hôtel, et bien sûr satisfaire vos clients.

En tant que manager d’hôtel, il vous faudra faire les bons choix : placer vos bâtiments aux meilleurs endroits, meubler et décorer les chambres avec goût, proposer un programme attractif d’activités… Par la suite et si votre budget vous le permet, vous serez en mesure d’améliorer votre complexe hôtelier en installant des bungalows supplémentaires, une piscine, ou encore un spa. A vous de prendre les bonnes décisions pour rendre votre resort aussi attractif que possible.

Votre complexe s’agrandit et vous n’avez plus le temps d’effectuer toutes les tâches ? Engagez un réceptionniste, une bartender, ou un masseur et gérez votre équipe pour qu’elle vous épaule au mieux.

Dans Hotel Life, vous êtes bien plus qu’une simple gestionnaire. Il vous faudra également retrousser vos manches pour nettoyer les chambres, préparer les repas ou conduire les nouveaux arrivants depuis l’aéroport jusqu’à leur chambre. Accomplissez ces tâches au travers de gameplays demandant de la minutie et de la précision.

Votre travail, ce sont leurs vacances. Et comme chaque client est unique et a ses propres exigences, c’est à vous de multiplier les activités sur votre complexe pour les satisfaire et obtenir des bons commentaires sur internet.

Enfin, Hotel Life dispose d’un mode carrière permettant aux joueurs de vivre des missions et des évènements scénarisés. Ce mode vous propose de remplir des objectifs dont la difficulté augmente au fil de votre progression, allant jusqu’à mettre en difficulté les managers d’hôtel les plus expérimentés. Et si vous désirez simplement admirer votre hôtel et son environnement paradisiaque, le Wait mode est fait pour vous. Grâce à lui, profitez d’une journée sans responsabilités.