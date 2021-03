L’aventure attend les joueurs dans BALAN WONDERWORLD, maintenant disponible !

Le rideau se lève sur le mystérieux jeu de plateformes et d’action en 3D

PARIS, le 26 mars 2021 – Aujourd’hui, Square Enix Ltd. annonce que le jeu de plateformes en 3D BALAN WONDERWORLD™ est désormais disponible dans le monde entier sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One et Steam®, et invite les joueurs à se plonger dans cette aventure magique inédite.

Dans BALAN WONDERWORLD, les joueurs explorent le monde fantaisiste de Wonderworld aux côtés des stars du spectacle, Leo et Emma. Avec l’aide de Balan, l’énigmatique maître de cérémonie, les joueurs doivent rétablir l’équilibre de douze âmes tourmentées en éliminant les Négatis, des manifestations physiques de l’inquiétude et autres émotions négatives. Les joueurs devront sauter, grimper, voler, frapper et plus encore pour y parvenir, tout en explorant une pléthore de zones différentes et en collectionnant plus de 80 costumes qui leur confèrent des pouvoirs spéciaux et les aideront dans leur aventure.

Les joueurs peuvent se lancer dans l’exploration du monde de Wonderworld en solo et en coop locale. Les deux joueurs peuvent combiner les compétences de leurs costumes pour vaincre les ennemis et triompher.