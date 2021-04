La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Death end re;Quest, Poison Control, MotoGP 21 etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

MotoGP 21 – 9.0GB

Death end re;Quest – 8.0GB

Breathedge – 7.4GB

Grisaia Phantom Trigger 01 to 05 – 6.1GB

Island – 3.3GB

Team Troopers – 2.6GB

War Of Stealth – assassin – 2.5GB

Poison Control – 2.0GB

CyberTaxi – 1.5GB

Pocoyo Party – 1.4GB

Say No! More – 950MB

Buildings Have Feelings Too! – 920MB

Isolomus – 634MB

Taiwan Monster Fruit : Prologue – 599MB

Skyland: Heart of the Mountain – 555MB

Pixel Game Maker Series Osyaberi! Horijyo! Holin Slash – 519MB

Delicious! Pretty Girls Mahjong Solitaire – 481MB

Moon Raider – 448MB

Livestream: Escape from Hotel Izanami – 407MB

Ravensword: Shadowlands – 396MB

Candy Match Kiddies – 273MB

Reknum Cheri Dreamland – 254MB

Astro Aqua Kitty – 240MB

Cannon Brawl – 224MB

Legends of Talia: Arcadia – 173MB

.cat – 147MB

Yoko & Yuki: Dr. Rat’s Revenge – 145MB

Toree 3D – 141MB

Road Fury – 107MB

Graviter – 101MB

Potion Party – 83MB

Dungholes – 72MB

Super Fowlst 2 – 62MB

ReactorX – 51MB