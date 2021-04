Top des ventes de la semaine au Japon: NieR Replicant chamboule Monster Hunter Rise

Voici le top des ventes de la semaine (du 19 avril – 25 avril 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Mort de faim,les joueurs Ps4/Ps5 ont sautés sur NieR Replicant qui malgré son statut remake, est surement l’une des plus grosses sorties intéressantes de l’année, pour le moment, sur consoles Ps. A voir si le jeu tiendra sur la durée, ou si Monster Hunter Rise reprednra le lead dès la semaine prochaine.

01./00. [PS4] NieR Replicant ver.1.22474487139… <RPG> (Square Enix) {2021.04.22} (¥7.800) – 108.838 / NEW

02./01. [NSW] Monster Hunter Rise # <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 86.258 / 1.970.371 (-22%)

03./02. [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury <ACT> (Nintendo) {2021.02.12} (¥5.980) – 16.020 / 674.662 (-3%)

04./04. [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! <TBL> (Konami) {2020.11.19} (¥6.300) – 12.415 / 2.125.061 (+11%)

05./07. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.287 / 2.522.709 (+37%)

06./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.331 / 3.793.952 (+9%)

07./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 9.224 / 1.910.581 (+3%)

08./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 8.269 / 6.743.432 (+14%)

09./10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 6.770 / 4.249.496 (+1%)

10./00. [NSW] Atelier Mysterious Trilogy: Deluxe Pack {Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX \ Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX \ Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX} <RPG> (Koei Tecmo) {2021.04.22} (¥13.800) – 6.022 / NEW

La Nintendo Switch reprend un petit boost cette semaine, bien aidée par de nouveaux stocks en magasins qui partent quand même à vitesse grand V. Quant à la Ps5, elle stagne autour des 20K, ce qui est médiocre pour une console qui à 6 mois mais explicable.