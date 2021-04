Une date pour Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki sur Nintendo Switch

Le studio Falcom est plutôt actif sur console Sony depuis des années mais la Nintendo Switch a permit à ses fans de faire ses premiers pas dans sa série de Novel-RPG Trails grâce à The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III dont nous avons pu vous proposer le test de la version FR précédemment en 2020.

Après avoir vu cette surprenante fin, nous attendions ainsi impatiemment la sortie de The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV qui est sorti mi avril (le test ici). Falcom na pas perdu de temps en annonçant l’arrivée également de la suite même des évènements de Trails of Cold Steel IV fin 2020 lors du Falcom Day. Ainsi, The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, sorti uniquement au Japon à ce jour est annoncé sur Switch. On apprend aujourd’hui que le jeu sera disponible le 26 aout au Japon.

Notons également que le prochain chapitre de la série “Kuro no Kiseki” a également été annoncé il y a peu et que nous pouvons éventuellement extrapoler en pariant sur sa sortie Switch également un jour. Seul l’avenir nous le dira.