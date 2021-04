Ouvrez un Zoo façon Theme Park avec Let’s Build a Zoo sur Nintendo Switch

No More Robots nous dévoile la bande-annonce de son prochain titre, Let’s Build a Zoo. Développé par Springloaded, le jeu se présente comme un « Theme-Park like », dans lequel vous devrez gérer un zoo. Ainsi, il faudra faire évoluer votre parc, importer des animaux et même… créer des nouvelles espèces ! En effet, le jeu proposera un système de mélange d’ADN permettant de créer plus de 300 000 combinaisons… Libre à vous de créer des Crococanard ou des poulaches…

Il est également question d’un système de moralité, sachant qu’il sera possible de faire de votre joli zoo, une boucherie clandestine… Le programme est donc plutôt alléchant et original et on a hâte de découvrir cela. Pour le moment le jeu est attendu sur PC cet été et connaissant l’éditeur, la version Nintendo Switch devrait suivre également. En attendant, on vous laisse avec la bande annonce !