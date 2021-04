Top des ventes sur l’eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

Among Us

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 22 avril au 28 avril 2021).

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./New. – New Pokémon Snap (The Pokémon Company) [30.4.2021] (6 578¥)

02./01. – Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021] (7 990¥)

03./03. – Among Us (Innersloth) [16.12.2020] (520¥)

04./New. – Super Nodage Party (Yoshimoto Kyogo) [29.4.2021] (1 000¥)

05./00. – Good Job! (Nintendo) [26.3.2020] (2 000¥)

06./00. – Override: Mech City Brawl – Super Charged Mega Edition (3goo) [12.12.2019] (4 620¥)

07./02. – SaGa Frontier Remastered (Square-Enix) [15.4.2021] (4 800¥)

08./08. – Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami) [19.11.2020] (6 930¥)

09./07. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018] (3 960¥)

10./00. – Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (imagineer) [03.12.2020] (6 380¥)

11./04. – Livestream: Escape from Hotel Izanami (qureate) [15.04.2021] (2 280¥)

12./09. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018] (7 920¥)

13./10. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017] (6 578¥)

14./00. – Okami HD (Capcom) [09.8.2018] (3 046¥)

15./00. – Resident Evil 6 (Capcom) [31.10.2019]

16./12. – Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) [12.2.2021] (6 578¥)

17./13. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017] (1 530¥)

18./00. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018] (2 750¥)

19./16. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020] (4 378¥)

20./11. – Kuukiyomi 3 (G-mode) [19.3.2021] (510¥)

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./00. – Monster Hunter Stories (Capcom) [08.10.2016] (4 063¥)

02./00. – Ginsei Shogi 3D (Silverstar Japan) [27.7.2011] (835¥)

03./02. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018] (1 222¥)

04./00. – Choju Giga Wars (Silverstar Japan) [17.5.2017] (713¥)

05./00. – Bike Rider DX (spicysoft) [26.12.2012] (400¥)

06./00. – Mega Man Legacy Collection (Capcom) [25.2.2016] (3 046¥)

07./00. – Monhun Nikki Pokapoka Airou Mura DX (Capcom) [10.9.2015 ] (4 063¥)

08./00. – Bloody Vampire (Silverstar Japan) [25.4.2012] (612¥)

09./04. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017] (1 650¥)

10./05. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015] (777¥)