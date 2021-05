SUPER BOMBERMAN R ONLINE sera disponible le 27 mai sur Nintendo Switch

Un Battle Pass fera son apparition avec le Bomber Old Snake en vedette de la Saison 1

Konami Digital Entertainment, B.V. annonce aujourd’hui que SUPER BOMBERMAN R ONLINE sera disponible le 27 mai sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC via Steam, et sera également compatible avec la PlayStation®5. Il sera uniquement au format dématérialisé et pourra être téléchargé gratuitement.

La date de sortie de la version Xbox One et Xbox Series X/S de SUPER BOMBERMAN R ONLINE sera confirmée ultérieurement.

Parallèlement à son lancement multiplateforme, SUPER BOMBERMAN R ONLINE introduira également des saisons au sein du jeu, y compris sur Google Stadia. Chaque saison s’étendra sur une durée de trois mois et apportera de nouveaux objets et cosmétiques ainsi qu’un nouveau Bomber. Old Snake Bomber, le vétéran de Metal Gear Solid, sera la vedette de la première saison et pourra être obtenu en échange de Bomber Coins.

Le contenu disponible dans le cadre d’une saison peut être acquis uniquement durant les trois mois que dure chaque saison.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE verra également arriver un système de Battle Pass à deux niveaux : Argent et Or. Le Pass Argent sera gratuit pour tous les joueurs. En jouant au mode Battle 64, ils pourront augmenter leur rang au fur et à mesure et gagner des récompenses cosmétiques, telles que des mimiques provocantes, des accessoires et des poses. Le Pass Argent sera composé de 100 rangs et offrira beaucoup de contenu gratuit au cours de chaque saison.

Le Pass Or, optionnel, offre davantage de récompenses sur plus de 100 rangs, dont de nombreux cosmétiques et autres objets qui n’affectent pas directement le gameplay. Il sera disponible en échange de 800 Bomber Coins, monnaie qui peut être achetée par packs sur la boutique du jeu ou via sa page sur la plateforme. Les Bomber Coins font aussi partie des récompenses pouvant être obtenues avec le Pass Or. Les rangs et le contenu des Pass Argent et Or sont saisonniers, les joueurs devront donc gravir les rangs à chaque nouvelle saison pour gagner des récompenses.

En amont du lancement multiplateforme de SUPER BOMBER R ONLINE, KONAMI publiera des directives relatives aux vidéos de gameplay enregistrées par les joueurs. Plus d’informations seront disponibles sur le site officiel avant le lancement.

Enfin, pour célébrer les deux millions d’unités vendues de SUPER BOMBERMAN R, dont le palier a été atteint récemment, KONAMI distribuera une tenue festive « Double Platinum Cake » à tous les joueurs de SUPER BOMBERMAN R ONLINE.

À propos de SUPER BOMBERMAN R ONLINE

Déjà disponible sur Stadia, SUPER BOMBERMAN R ONLINE s’appuie sur le succès de Super Bomberman R. Les joueurs y retrouvent les 8 frères Bomber et d’autres personnages dans un battle royale explosif, où s’affrontent jusqu’à 64 joueurs.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE reprend le gameplay qui a fait de la franchise un classique du party game dans un mode « Bataille 64 ». Dans ce battle royale original, jusqu’à 64 joueurs sont répartis à travers 16 champs de bataille. Au fur et à mesure que les joueurs se réduisent en poussière à coups de bombe, le nombre de champs de bataille diminue, jusqu’à l’ultime combat pour être le dernier bombardier debout.

SUPER BOMBERMAN R ONLINE dispose de plus de 100 options de personnalisation comme des costumes, des accessoires et, pour la première fois, des apparences de bombes qui affectent à la fois la bombe et son explosion. Les joueurs peuvent également acquérir le Pack Premium (prix de vente conseillé : 9,99 €), qui donne accès à 14 personnages supplémentaires tirés de célèbres licences de KONAMI comme Gradius, Silent Hill ou encore Castlevania.

En complément, le Pack Premium permet de créer des parties privées avec des règles personnalisées qui incluent le mode « Bataille 64 », le mode « Standard » jusqu’à 16 joueurs et le mode « Grand Prix ». Ce dernier divise les joueurs en deux équipes composées de 3 bombardiers ou moins. À la fin des deux rounds, l’équipe avec le nombre de points le plus élevé remporte la partie.