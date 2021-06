Bilan des ventes de mai 2021 au Japon (Famitsu)

Famitsu a partagé son bilan mensuel sur les ventes de jeux vidéo au Japon pour le mois de mai 2021 (la période allant du 26 avril au 30 mai, soit 5 semaines au total, soit une de plus qu’habituellement).

Pour le troisième mois consécutif, Monster Hunter Rise a été le jeu le plus vendu au Japon. Il s’est vendu à 255 430 exemplaires physiques au cours de son troisième mois, ce qui porte les ventes totales à plus de 2 millions d’exemplaires. Parviendra-t-il à rester au sommet pour un quatrième mois ? Monster Hunter Rise est désormais le 8e jeu Nintendo Switch le plus vendu de tous les temps (physique). New Pokémon Snap a fait un début solide avec 229 443 exemplaires physiques vendues, même si c’est moins que l’original pendant la même période (5 semaines) avec 289 000 exemplaires. Bien sûr, ces chiffres ne comprennent pas les ventes numériques, donc on peut supposer que New Pokémon Snap s’est vendu autant (ou plus) que son prédécesseur. Rune Factory 5 fait un excellent lancement avec 115 756 exemplaires physiques vendues rien que pendant les deux premières semaines, ce qui est le meilleur démarrage de la série. Il ne devrait pas avoir de mal à dépasser les ventes de Rune Factory 4 (Nintendo 3DS). Miitopia se vend très bien avec 107 176 exemplaires vendues au cours des deux premières semaines. Tout comme Rune Factory 5, il ne devrait pas avoir de mal à dépasser les ventes de son prédécesseur.

01./01. [NSW] Monster Hunter Rise <ACT> (Capcom) {2021.03.26} (¥7.990) – 255.430 / 2.225.801

02./00. [NSW] New Pokemon Snap <ACT> (Pokemon Co.) {2021.04.30} (¥5.980) – 229.443 / 229.443

03./00. [PS4] Resident Evil Village <ADV> (Capcom) {2021.05.08} (¥7.990) – 173.132 / 173.132

04./00. [NSW] Rune Factory 5 <SLG> (Marvelous) {2021.05.20} (¥6.980) – 115.756 / 115.756

05./00. [NSW] Miitopia <SLG> (Nintendo) {2021.05.21} (¥4.980) – 107.176 / 107.176

La Nintendo Switch a connu un excellent mois avec plus de 500 000 consoles vendues (431 225 consoles en avril). Comme annoncé la semaine dernière, la Nintendo Switch s’est vendue à plus de 20 millions d’exemplaires depuis son lancement au Japon. Un cap assez important qui permet à la console hybride d’intégrer le Top 5 des consoles les plus vendues de tous les temps au Japon. Pour info, la PlayStation 5 c’est 123 272 consoles vendues (78 567 consoles en avril).