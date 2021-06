The Legend of Heroes: Trails into Reverie et d’autres jeux Trails en occident pour 2022-2023

Nous assistons aujourd’hui à un genre de fuite potentiellement regrettable pour le développeur Falcom et l’editeur NIS America. Notamment si le but était de surprendre les fans des séries Trails de la licence The Legend of Heroes. Si vous ne connaissez pas, on ne peut que vous inviter à retrouver nos tests de The legend of Heroes: Trails of Cold Steel III ainsi que celui de Trails of Cold Steel IV. La fuite provient de l’Epic Store qui référence simplement 4 opus de la série à venir en occident pour 2022 et 2023. On a ainsi Trails from Zero pour 2022 puis Trails to Azure, Trails into Reverie et The Legend of Nayuta: Boundless Trails tous en 2023! On vous laisse les images d’annonce ci-dessous en rappelant que Trails into Reverie fait suite à Trails of cold Steel IV et qu’il est déjà annoncé sur Nintendo Switch au Japon pour cet été. Quant à Zero et Azure, ils sont également disponible sur la console de Nintendo en Asie. Autrement dit, les images concernent l’Epic Store mais une annonce en occident sur Nintendo Switch par NIS America est grandement probable.