La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Super Monkey Ball: Banana Mania, Out of Line, etc.)

Les eShop Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Night Book – 10.7GB

Fatal Twelve – 3.1GB

Super Monkey Ball: Banana Mania – 3.0GB

Aery – Calm Mind – 2.2GB

Out of Line – 1.8GB

Timothy vs the Aliens – 1.4GB

Witch Spring 3 Re:Fine – 1.3GB

The Long Gate – 1.2GB

Swords & Souls: Neverseen – 1.1GB

B.ARK – 1.0GB

Piczle Puzzle & Watch Collection – 650MB

Steam: Rails to Riches Complete Edition – 585MB

Truck Simulator 2 – 548MB

#pinocchio, Super Puzzles Dream – 541MB

Infection Maze – 472MB

Button City – 429MB

Freddy Spaghetti 2 – 319MB

Alone With You – 295MB

Fire Tonight – 291MB

Bishoujo Battle Mahjong Solitaire – 247MB

Bunny Bounce – 200MB

Apple Slash – 179MB

Racing Xtreme 2 – 174MB

Dininho Space Adventure – 168MB

SpaceEx Commander – 159MB

Kosmonavtes: Escape Reality – 132MB

Wood Block Escape Puzzles 3 – 69MB

US Navy Sea Conflict – 67MB

MouseBot: Escape from CatLab – 56MB