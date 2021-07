Among Us passe gratuit une semaine sur Nintendo Switch

Among Us sera le prochain jeu d’essai du Nintendo Switch Online. Les abonnés d’Amérique du Nord pourront jouer au jeu gratuitement entre le 21 et le 27 juillet. En Europe aussi du coup, il suffit de changer la région de votre compte Nintendo Switch Online pour télécharger sur l’eShop US le game trial, et vous aurez accès au jeu gratuit même en revenant sur voter région de base. Une période de promotion est également prévue pour Among Us. Il sera en vente à -30 % entre le 21 juillet et le 1er août, sur l’eShop US. Si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.