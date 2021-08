Un nouveau trailer pour DBZ Kakarot sur Nintendo Switch + Jiren ”FP” sur Xenoverse 2

Avec plus d’un ans après la sortie de Dragon Ball Z : Kakarot sur d’autres consoles, la version Nintendo Switch arrivera le 24 septembre prochain incluant la première des deux extensions.

La version NINTENDO Switch inclura le pack – A NEW POWER AWAKENS. Il permettra aux joueurs de combattre deux boss exclusifs, Beerus et Golden Freezer, tout en débloquant les transformations divines de Goku et Vegeta. Le DLC – TRUNKS THE WARRIOR OF HOPE – sera disponible sur l’eShop dès le lancement. Il y aura aussi une version Deluxe qui proposera l’ensemble des DLC actuels et futurs.

Pour résumer, le jeu sera disponible en 3 éditions :

L’édition Standard incluant le jeu et les deux premiers DLC « Un nouveau pouvoir s’éveille partie 1 et 2 ». La partie 1 suit l’entrainement de Goku et Vegeta avec Whis pour atteindre la transformation Super Saiyan God (cheveux rouges) avec un combat de boss contre Beerus. La partie 2 quant à elle, reprend la trame du film « La Résurrection de F » et vous opposera à Freezer dans sa forme doré (Golden Freezer).

L’édition Deluxe proposera le même jeu avec les mêmes DLC’s, mais contiendra en plus un « Deluxe cooking item » et surtout le DLC « Trunks – Le guerrier de l’espoir » qui reprend l’excellent OAV « L’histoire de Trunks ». Il vous permettra d’incarner Trunks et Gohan du futur face à C17, C18 et même… Cell !

Enfin, l’édition Ultimate, intègrera tout le contenu évoqué juste au-dessus (le jeu + l’ensemble des DLC’s), mais proposera un « Ultimate cooking item » en lieu et place du « Deluxe cooking item », une compilation des musiques du jeu et un nouveau moyen de déplacement plutôt original, le poteau de Tao Pai Pai (les habitués de la série auront la référence).

Des bonus de précommandes sont également prévus (visiblement quelle que soit l’édition choisie) et vous permettront d’obtenir :

Une nouvelle sous-quête : « Compétition entre amis »

Un mode entrainement avec Bonyu, un personnage spécialement imaginé par Akira Toryama pour l’occasion.

Un « cooking item » qui augmentera vos points d’attaques et de vie.

10 D-Medals.

Vivez l’histoire de DRAGON BALL Z, que ce soit dans des moments épiques ou dans des quêtes secondaires légères, découvrez également des pans d’histoire jamais révélés auparavant, apportant ainsi pour la première fois des réponses aux questions sur l’univers de DRAGON BALL qui brûlent les lèvres des fans !

Jouez les combats qui ont marqué une génération comme jamais auparavant. Combattez à travers de vastes environnements destructibles et vivez des combats épiques contre des ennemis cultes tels que Raditz, Freezer, Cell, etc… Gagnez en puissance grâce à des mécaniques de gameplay de RPG et relevez le défi qui s’offre à vous !

Ne vous contentez pas de combattre en tant que Guerrier Z, vivez comme eux ! Volez, pêchez, mangez, entraînez-vous et plongez dans les différentes sagas, un combat après l’autre, en vous faisant des amis parmi l’immense casting de personnages de l’univers DRAGON BALL.

Et on reparle aujourd’hui aussi de Dragon Ball Xenoverse 2.



Jiren Full Power arrivera dans le « Legendary Pack 2 » d’ici la fin de l’année. Il y aura aussi une fusion mystère de Goku & Vegeta (mais pas Gogeta SSJ2, Gogeta SSJ4 et Gogeta SSB, car ils sont déjà disponibles).

Vous ne savez pas qui est Jiren ? Voici un résumé du Wiki Dragonball.fandom :

Jiren (ジレン, Jiren) ou Jiren le Gris (灰色のジレン, Haiiro no Jiren) est un membre des Pride Troopers et un participant du Tournoi du plus fort. Il figure parmi les favoris de ce tournoi grâce à sa réputation d’être le mortel plus puissant que son Dieu de la Destruction. D’une puissance alors inédite, il forcera Son Gokû à s’éveiller à l’Ultra Instinct, mode de combat que même les Dieux peinent à maîtriser.

Il est à ce jour, l’un des personnages les plus redoutables de toute la licence de Dragon Ball, de par le fait qu’il soit un simple mortel et qu’il surpasse Vermoud, le Dieu de la Destruction de son univers. Il est bon de rappeler que les Dieux de la Destruction sont censés être les entités les plus puissantes (Anges exclus) de leurs univers respectifs. Jiren est incontestablement le plus fort combattant de la Team Univers 11. Toppo dira à Son Gokû que si en Super Saiyan Blue il fait jeu égal avec lui, il n’a aucune chance face à Jiren. Lorsque Ivan, Arak et Liquir réparent l’arène du Tournoi du Pouvoir, Jiren avait prédit les mouvements des cubes d’Acier Kachi Katchin, alors que tous les autres guerriers des autres univers essayaient de les éviter. D’après Whis, Jiren possède le niveau d’un Hakaï-Shin, et dépasse même ce niveau.

Durant le tournoi, alors que Kale était en Super Saiyan qui ravageait l’arène et a résisté à un Kame Hame Ha de Gokû en Super Saiyan Blue, Jiren n’a eu besoin que d’une simple boule d’énergie pour la mettre K.O. Quand celui-ci devait affronter Son Gokû, l’atmosphère du Monde du Vide fut perturbée dû à son énergie extrêmement puissante. Après que celui-ci ait libéré son Ki, qui a d’ailleurs fait trembler le Monde du Vide, Beerus était en état de choc, se demandant s’il était vraiment possible qu’un simple mortel puisse dégager une telle puissance. Jiren a également battu Son Gokû sans effort, alors que le Saiyan a tout donné. Il a aussi réussi à battre Hit, le guerrier le plus fort de la Team Univers 6 sans grande difficulté. Jiren a aussi réussi à renvoyer un Genki Dama de Son Gokû en Super Saiyan Blue Kaïô-Ken X20 avec ses yeux sans même être à pleine puissance. Dans l’anime, selon Vermoud, il est précisé qu’il est le seul guerrier qui ne peut être vaincu par son adversaire, peu importe son adversaire.