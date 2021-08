Tormented Souls : Plongez dans l’horreur dès le 27 août

L’expérience Survival Horror Tormented Souls se dévoile dans un trailer effrayant, et annonce sa sortie sur PlayStation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et Steam le 27 août !

PQube (Londres, Angleterre), le 10 août 2021 – Aujourd’hui, PQube, Dual Effect et Abstract Digital Works sont heureux d’annoncer la sortie de Tormented Souls en version numérique sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam ainsi qu’en version physique sur PlayStation 5 le 27 août !

Cette toute nouvelle bande-annonce de Tormented Souls donne aux joueurs un avant-goût de l’horreur qui les attend dans la ville de Winterlake.

L’enquête sur la disparition de sœurs jumelles conduira Caroline Walker à s’aventurer dans un manoir abandonné, un temps converti en hôpital. Ses murs renferment des forces malsaines et torturées, résultats d’atrocités médicales passées.

Le jeu est une ode aux classiques du survival horror tels que Resident Evil ou Silent Hill et modernise la perspective fixe qui les a rendus culte. Les joueurs devront mettre la main sur les ressources qui jonchent les niveaux, créer leurs propres armes et résoudre des énigmes en utilisant tout ce qui est possible pour faire face aux innommables créatures qui errent à Winterlake.

Une démo est dès à présent disponible sur PlayStation 5 et Steam, permettant aux joueurs de s’essayer aux 40 premières minutes de Tormented Souls.

Le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Steam dès le 27 août 2021.

Le jeu sera aussi bientôt disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Des versions physiques de Tormented Souls seront disponible sur PlayStation 5, dès le 27 août, ainsi que sur Nintendo Switch ultérieurement.

Voilà ce que les critiques disent à propos de Tormented Souls

“Un survival horror qui comprend incroyablement bien ses références” – Bloody Disgusting

“Jouer à Tormented Souls donne l’impression de jouer à un Remake HD des premiers Resident Evil” – Noisy Pixel

Bienvenue à Winterlake

Dans la petite ville isolée de Winterlake, quelque chose d’horrible est arrivé à Caroline Walker. Au beau milieu de la nuit, elle se réveille, nue, seule, et entubée à un équipement médical désuet. Elle n’aura d’autre choix que de se battre pour sa vie en fouillant chaque recoin de cette maison abandonnée.

Alors que les derniers locataires sont devenus complètement fous, déchiffrer les indices et récupérer les ressources nécessaires à la création d’armes seront essentiels pour se protéger des ténèbres qui rodent.

Garder son sang-froid

En associant savamment ses ressources et en passant au crible l’environnement à la recherche d’indices, les énigmes qui jonchent la maison feront rapidement comprendre à Caroline que rien n’est vraiment comme il n’y paraît à Winterlake.

Ici, les miroirs sont des portes d’entrées vers des lieux et des temps différents. Dans sa quête d’évasion, l’essence même de la réalité devra être remise en question.

Dans le noir, la solitude n’existe pas

La bâtisse a beau sembler vide et décrépie, plus Caroline s’y aventurera, et plus les terreurs qu’elle renferme se feront sentir.

De ces atrocités accrochées à leur fauteuil roulant, aux monstres rampants, tripes à l’air, errant sans fin dans les couloirs, ces créatures tourmentées ne sont qu’une partie de ce que Caroline devra affronter. Des menaces plus sombres se joindront aussi à la fête, et Caroline devra tout mettre en œuvre pour ne pas se faire submerger par les ténèbres.

