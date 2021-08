L’après No More Heroes III: Grasshopper travaille sur cinq jeux, dont trois nouvelles licences

Grasshopper Manufacture, le studio dirigé par le célèbre SUDA51, a actuellement cinq nouveaux jeux vidéo en cours de production et trois d’entre eux seront de nouvelles licences.

SUDA51 a annoncé cette nouvelle lors du livestream de lancement de No More Heroes 3. Il a également déclaré qu’ils souhaitaient se concentrer sur leurs propres licences, car ils ne possèdent pas les droits de franchise de leurs jeux les plus connus, tels que Killer7, No More Heroes, Lollipop Chainsaw, etc. SUDA51 a également déclaré dans le même stream que la franchise No More Heroes leur a été donnée par Marvelous pour 5 ans. Ces cinq années sont maintenant terminées et les droits de la propriété intellectuelle ont été rendus à Marvelous. Donc quand Suda a récemment déclaré que No More Heroes était désormais en repos pour « au moins 10 ans », c’était à son niveau, puisque Marvelous à totalement le droit de faire un nouvel opus quant-il veulent.