Microids et Albert René annoncent la signature d’un accord d’édition concernant de nouveaux jeux vidéo Astérix

Astérix et Obélix auront droit à trois nouveaux jeux vidéo signés Microids dans les cinq prochaines années !

Paris, 7 septembre 2021 – Alors que l’éditeur français Microids et Les Editions Albert René viennent d’annoncer le développement du jeu Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !, les deux sociétés ont le plaisir de vous annoncer la signature d’un contrat d’édition étendu portant sur le développement de trois jeux adaptés de la franchise Astérix. Cet accord, d’une durée de cinq ans, invitera les joueurs à découvrir des jeux aux genres différents. Microids Distribution France, la nouvelle filiale de Microids, se chargera de la distribution des titres en France.

« C’est une véritable fierté de pouvoir pérenniser notre collaboration avec les éditions Albert René et ainsi exploiter pleinement en jeux vidéo l’univers d’Astérix et ses amis. Nous sommes ravis de la confiance que nous accorde l’éditeur » déclare Stéphane Longeard, CEO de Microids. « Les équipes de Microids et les studios travaillent pour offrir des titres fidèles à la franchise créée par Uderzo et Goscinny et s’appliquent à proposer aux joueurs des expériences ludiques et agréables. Nous avons hâte de donner plus d’informations concernant les trois jeux Astérix que nous produirons dans les prochaines années ».

« Les Editions Albert René sont ravis d’approfondir leur collaboration avec Microids pour 3 nouveaux jeux qui s’annoncent très prometteurs. Je suis convaincu de la grande qualité de leurs développements à venir, portée par leur savoir-faire incontesté, leur créativité forte… mais aussi leur passion et leur respect pour la Franchise. » évoque Céleste Surugue, directeur général des éditions Albert René.

Pour rappel, en plus de ces trois prochains titres, Astérix reviendra cette année dans une toute nouvelle aventure vidéoludique. Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !, développé par Mr. Nutz Studio, sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC le 25 novembre 2021. Le jeu sera également compatible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Astérix et Obélix devront, dans ce beat’em up survolté, affronter de célèbres ennemis tout en parcourant les paysages les plus iconiques des célèbres aventures de nos Gaulois.

Découvrez prochainement de nouvelles informations concernant Astérix et Obélix : Baffez-les Tous !