22 nouveaux jeux annoncé sur Nintendo Switch (et de nouvelles dates)

On commence aujourd’hui avec Staxel qui arriver ale 23 septembre sur Nintendo Switch pour 19,99 € .

Bienvenue sur Staxel, une île pittoresque abritant de nombreux personnages attachants, ainsi que des insectes et des poissons à attraper, des fossiles à déterrer et des quêtes à terminer ! Installez-vous dans votre nouvelle ferme à la campagne, rénovez-la, remplissez-la de cultures et d’animaux, puis changez le tout en fonction des saisons. Lorsque vous ne faites pas d’agriculture, lancez-vous dans des passe-temps pour vous faire un peu d’argent ou rapprochez-vous des locaux !

Prenez soin de votre ferme – Installez-vous sur Staxel et trouvez vos racines dans votre nouvelle vie. C’est à vous de rénover, améliorer et entretenir votre chez vous. Cultivez les champs, occupez-vous de vos cultures, et adoptez une grande variété d’animaux adorables comme des vaches, des moutons, des chats et des chiens. Adaptez-vous en fonction des saisons pour apprécier pleinement le fruit (et les légumes) de votre travail toute l’année !

Changez le monde selon vos envies – Avec une large quantité de ressources disponibles et des outils adaptés à chaque tâche, vous êtes responsable de toutes les constructions dans le monde de Staxel, de votre ferme à la maison des voisins, en passant par l’épicerie et même la mairie ! Ferez-vous grandir le village en conservant son côté rustique, ou prendrez-vous une toute nouvelle direction ? Peut-être préférerez-vous vous concentrer sur vos propres projets ? Le choix vous appartient, et votre créativité est l’outil qu’il vous faut !

Deux façons de jouer – Dans Staxel, vous pouvez jouer de deux manières. Vous pouvez partir de rien et travailler pour avancer, gagner de l’argent et faire grandir votre ville en même temps que votre ferme, ou vous pouvez commencer en mode Créatif, dans lequel l’argent et les ressources ne sont pas un problème. Construisez, détruisez et agrandissez comme il vous plaira, sans contraintes.Faites l’expérience d’une vie à la campagne – Le village local est habité par tout un tas de personnages variés et offre de nombreuses activités. Vous pouvez vous faire des amis, vous lancer dans un nouveau hobby, faire du shopping, compléter de nombreuses collections ou juste vous tenir au courant des dernières nouvelles avec vos voisins. La vie à la campagne est riche, gratifiante et unique en son genre !

Festivals – La météo n’est pas la seule chose qui change avec les saisons. Participez aux festivals annuels qui transforment la ville. Récupérez de nouveaux objets, offrez votre aide aux locaux et amusez-vous !

Faites-vous des amis, devenez colocataires – Rapprochez-vous des villageois à travers des quêtes sur-mesure qui débloquent de nouveaux objets, de nouvelles recettes et de nouvelles infrastructures pour la ville. Apprenez à connaître les goûts de chaque villageois et aidez-les à résoudre leurs tracas quotidiens, et peut-être que l’un d’entre eux deviendra votre colocataire !

Explorez des lieux reculés – En vous rapprochant des villageois, vous aurez la possibilité de visiter des îles reculées au milieu de l’océan, avec de nouvelles ressources à récupérer, des cultures à faire pousser, des animaux à élever et de nouveaux amis à vous faire ! Vous pouvez aussi profiter des portails lors des festivals. Ils vous permettront de visiter des îles spéciales pleines de ressources qui se réinitialisent chaque saison, pour que vous puissiez en profiter sans avoir à retourner votre village.

UnMetalest annoncé sur Nintendo Switch pour le 28 septembre.

En 1972, un commando d’élite vous a jeté en prison pour un crime que vous n’aviez pas commis. Vous vous êtes rapidement échappé de cette prison à sécurité maximale pour rejoindre les souterrains et tenter de survivre à vos poursuivants. UnMetal est un jeu d’action/furtivité en 2D (avec un brin d’humour) où le but est de s’échapper d’une base militaire ennemie. Mais ce qui a débuté comme une simple évasion a fini par devenir une opération interne visant à empêcher une attaque massive contre l’OTAN.

Turbo Overkill est annoncé sur Nintendo Switch pour 2022.

Apple Knight sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 9,99 €.

Mystik Belle Enchanted Edition sortira sur Nintendo Switch demain pour $19.99.

Un jeu hybride au ton humoristique, entre aventure et metroidvania/plateforme. Le jeu se déroule dans un lieu inquiétant et mystérieux, l’Ancienne Académie de Magie de Mme Sormeillor. Un rituel important doit avoir lieu cette nuit, mais les préparatifs ont été sabotés, et vous, Belle MacFée, vous êtes le bouc émissaire chargé de tout… L’étude des Arts Mystiques peut s’avérer ardue, particulièrement si vous êtes Belle MacFée – nouvelle élève de l’Académie de Magie de Mme Sormeillor. Les professeurs et le personnel sont méchants, elle a peu d’amis, et ses notes craignent. Mais le pire de tout, c’est que Belle a tendance à être exactement au mauvais endroit exactement au pire moment. Comme cette nuit, par exemple, où elle a choisi de veiller tard pour travailler sa magie du feu, mais où elle a été accusée injustement de perturber un ancien rituel. Et quelle meilleure façon de punir une étudiante de première année malchanceuse que de lui confier une mission impossible pendant la pire nuit de l’année? Refaire le breuvage de la Nuit de Walpurgis, ou se faire expulser. Avec toutes les choses fantomatiques et terrifiantes qui prennent possession de l’école cette nuit là, l’expulsion commence à être de plus en plus tentante, au fur et à mesure que le temps passe. Inspiré de jeux comme « Slightly Magic », « Puff in Dragonland », et de la série « Dizzy », Mystik Belle est un hybride de jeu pointer-et cliquer classique et de metroidvania moderne.

Sociable Soccer ’22 sortira le 17 avril 2022.

Beast Breaker sortira le 23 septembre pour environ 15€ sur la boutique en ligne de la console hybride de Nintendo.

Luna’s Fishing Garden est disponible sur Nintendo Switch pour 7,99 €.

Cassie se réveille sur l’île de Luna, un mystérieux esprit-renard. Et tout à coup, elle a pour mission de créer le plus grand jardin de tous les temps ! Luna’s Fishing Garden vous transporte dans un monde plaisant de pêche et de construction. Attrapez des poissons, commercez avec l’esprit-renard et créez le jardin de vos rêves grâce à des arbres, des objets aquatiques et les animaux que vous faites venir sur l’archipel. Sans limites de temps et avec le minimum de contraintes, vous pouvez jouer à Luna’s Fishing Garden dans une aventure en mode sandbox ou en suivant l’intrigue jusqu’à la fin. C’est impossible de perdre dans ce jeu ! Progressez à votre rythme et amusez-vous en attrapant des poissons, en plantant et en arrosant des arbres, ainsi qu’en aidant des animaux à s’installer sur les îles. Avec ses graphismes pixellisés et sa bande-son relaxante, Luna’s Fishing Garden est conçu pour vous proposer une escapade loin de vos soucis et vous immerger dans cet univers aquatique coloré. Rencontrez les esprits de l’île et réalisez les tâches qu’ils vous donnent ou détendez-vous simplement en observant le monde qui vous entoure.

Kunio-kun no Sangokushi dayo: Zeiin Shuugou! est annoncé pour les 35 ans de la série au Japon.

Jack Axe sortira le 7 octobre sur Nintendo Switch via l’eShop.

Jack, c’est son nom. Axe, c’est sa hache. Jack Axe ! Partez à l’aventure avec les sœurs Jack, en solo ou en multijoueur, dans un monde ouvert 2D ! Relevez toutes sortes de défis à base de plateformes et lancez votre hache à tout va pour explorer un monde unique, qui fusionne éléments scandinaves et philippins. La saga d’une jeune femme qui brise les tabous en prenant les armes pour faire un « travail d’homme », malgré les protestations d’un dieu mécontent !

My Singing Monsters Playground sortira le 9 novembre sur Nintendo Switch.

Les Monstres de Singing Monsters comme vous ne les aviez jamais vus ! Envolez-vous vers le Monde Monstrueux pour prendre part à des tournois de folie ! Vos monstres favoris prennent vie dans des mini-jeux qui mettront vos réflexes à rude épreuve, où peuvent s’affronter jusqu’à 4 joueurs. Les Monstres de Singing Monsters comme vous ne les aviez jamais vus ! Envolez-vous vers le Monde Monstrueux pour prendre part à des tournois de folie ! Vos monstres favoris prennent vie dans des mini-jeux qui mettront vos réflexes à rude épreuve, où peuvent s’affronter jusqu’à 4 joueurs. Jouez contre vos amis dans le Terrain de jeu pour voir qui a ce qu’il faut pour gagner l’ultime fête des Monstres!

Hamster Mazesortira sur Nintendo Switch début de l’année prochaine.

Préparez-vous à une avalanche de mignonnitude, un entraînement et une compétition acharnés ! Votre hamster et vous devrez résoudre des labyrinthes impossibles, surmonter des obstacles et trouver des raccourcis. Franchissez la ligne d’arrivée en premier pour gagner la meilleure friandise du monde! Tous à bord du train hamster! Préparez-vous à une avalanche de mignonnitude, un entraînement acharné et une compétition féroce ! Votre hamster et vous devrez résoudre des labyrinthes impossibles, surmonter des obstacles et trouver des raccourcis. Mettez votre agilité à l’épreuve pour franchir la ligne d’arrivée en premier et gagner la meilleure friandise du monde!

Bittersweet Birthday sortira lui fin d’année 2022.

Project Winter sortira le 16 septembre sur Nintendo Switch pour un peu plus de 16€.

Project Winter est un jeu multijoueur de 8 personnes dans lequel l’accent est mis sur la tromperie sociale et la survie. La communication et le travail d’équipe sont essentiels au but ultime de l’évasion des survivants. Rassemblez des ressources, réparez les structures et bravez la nature sauvage ensemble. Trahissez vos amis dans ce multijoueur de 8 personnes concentrées sur la tromperie sociale et la survie. La communication et le travail d’équipe sont essentiels au but ultime de l’évasion des survivants. Rassemblez des ressources, réparez les structures et bravez la nature sauvage ensemble. Attention, il y a des traîtres au sein du groupe qui gagneront de la force au fur et à mesure que le match avance. Le seul objectif des traîtres est d’arrêter les survivants par tous les moyens possibles.

S’échapper pour survivre. En tant que survivant au sein d’un groupe d’étrangers, vous devrez rassembler des ressources, combattre les éléments et accomplir une série de tâches afin de faire appel à l’un des nombreux véhicules de sauvetage.

Rôles cachés .Parmi le groupe des survivants se cachent des traîtres non identifiés. Les traîtres se connaissent, mais pas les survivants. Leur but est d’empêcher les survivants de s’échapper sans être identifiés et tués.

Travail d’équipe. Les survivants ne peuvent s’échapper que s’ils travaillent ensemble. Les joueurs et joueuses qui s’égarent seuls auront du mal à survivre aux éléments, peuvent être victimes d’une faune hostile ou devenir des cibles faciles pour les traîtres.

Communication. Il y a plusieurs façons de communiquer avec les autres joueurs, y compris le chat vocal de proximité, les canaux privés de chat vocal, le chat textuel et les émoticônes – la communication est essentielle si les survivants ont l’espoir d’accomplir leurs tâches et de se défendre contre les traîtres.

Trahison et tromperie. Les traîtres sont en surnombre et faibles quand le jeu commence, ils peuvent infiltrer les survivants et gagner leur confiance pendant qu’ils développent leur force. Les survivants ne peuvent jamais être sûrs à 100 % de savoir à qui faire confiance. Les traîtres peuvent en profiter pour répandre des mensonges et dresser les survivants les uns contre les autres.

Fighting Fantasy Legends sortira le 23 septembre sur Nintendo Switch.

Les auteurs célèbres Steve Jackson et Ian Livingstone (co-fondateurs de Games Workshop) et Nomad Games vous présentent Fighting Fantasy Legends, un jeu de rôle et de cartes dont l’histoire se déroule dans l’univers des Défis fantastiques. Créez vos propres aventures dans un monde dangereux peuplé de monstres, de trésors et de pièges. Les auteurs célèbres Steve Jackson et Ian Livingstone (co-fondateurs de Games Workshop) et Nomad Games vous présentent Fighting Fantasy Legends, un jeu de rôle et de cartes dont l’histoire se déroule dans l’univers des Défis fantastiques. Parcourez le pays d’Allansia muni de votre seule épée et de quelques pièces d’or, et développez votre personnage jusqu’à devenir une légende. Jouez en vivant les histoires de trois livres-jeux – La Cité des Voleurs, Le Sorcier de la montagne de Feu et la Citadelle du Chaos. Chaque lieu comporte son propre jeu de cartes mélangé comprenant des créatures démoniaques, des objets puissants et des évènements dramatiques. Vous devez constituer votre sélection de trésors puissants et améliorer vos dés pour optimiser vos chances de survivre dans les rues dangereuses de Port-du-Sable-Noir, les profondeurs obscures de la montagne de Feu ou les ombres oppressantes de la Citadelle.

Fisti-Fluffs sortira sur Nintendo Switch aussi le 23 septembre pour $19.99.

G-Mode a annoncé non pas un, mais deux nouveaux jeux dans la série G-Mode Archives : Flyhight Cloudia 4 et Mystia 2, qui sortiront tous deux ce mois-ci au Japon. G-Mode Archives Flyhight Cloudia 4 (sortie le 24 septembre au prix de 720 Yens (prix normal à partir du 22 septembre : 800 Yens). Nécessite 121 Mo d’espace libre).

G-Mode Archives mystia2 (sortie le 16 septembre pour 500 Yens).

Critadel sortira le 13 octobre pour 14,99 €.

Une tour mystérieuse avec des centaines de chemins ramifiés jusqu’au sommet ! Un jeu d’action hardcore avec des graphismes inspirés de GBA et une bande-son techno palpitante, Critadel offre une variété pratiquement illimitée d’options de configuration d’armes et d’objets. Avec des personnages jouables évolutifs et des chemins de branchement continuellement reconfigurés, c’est un jeu qui est différent à chaque fois que vous y jouez !

Ruin Raiders sortira lui 14 octobre prochain.

Razion EX sortira le semaine prochaine sur Nintendo Switch, le 16 septembre pour $19.95.

Et on termine aujourd’hui avec un jeu tout mimi. LoveChoice sort demain pour 4,99 €.

C’est le début d’une nouvelle relation. Celle-ci sera-t-elle source de joie ou de tristesse ? Dans LoveChoice, vos choix déterminent la suite de la relation des personnages. Au cours des trois histoires courtes disponibles, vous devez choisir une réponse pour chacune des situations proposées. Vous vous identifierez facilement aux personnages de ces histoires attachantes, douces-amères et étonnamment réalistes. Que vous soyez célibataire, en couple ou simplement à la recherche d’une nouvelle expérience de jeu, LoveChoice ne manquera pas de vous séduire !