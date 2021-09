Blue Reflection: Second Light présente deux nouveaux personnages !

Les nouvelles étudiantes parviendront-elles à résoudre les mystères de l’Heartscape ?

KOEI TECMO et le développeur Gust introduisent aujourd’hui deux nouvelles étudiantes à l’académie de BLUE REFLECTION: Second Light : Uta Komagawa et Kirara Kuno. Elles rejoignent donc le casting, dans l’espoir de trouver la clé qui les conduira aux souvenirs perdus de chacune et ainsi découvrir les mystères qui se cachent derrière ce très beau JRPG. BLUE REFLECTION: Second Light est actuellement en développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 (également jouable sur PlayStation®5 grâce à une mise à niveau gratuite) et PC via Steam®. Le titre est prévu pour le 9 novembre 2021 .

Tandis que les secrets autour de BLUE REFLECTION: Second Light demeurent, deux nouvelles étudiantes sont transportées au sein de cette mystérieuse académie flottante, recherchant désespérément un moyen de rentrer chez elles, ne se rappelant que de leurs noms. La tourmentée Uta Komagawa est le premier personnage à être révélé. Tout d’abord introduite dans l’anime BLUE REFLECTION Ray, Uta est connue pour être sage et peu sure d’elle, mais lorsqu’elle entre à l’académie, il y a quelque chose chez elle qui refroidit immédiatement les autres élèves. Les filles commencent alors à se méfier d’elle sans raison apparente.

En plus d’Uta, Kirara Kuno rejoint également l’académie. Si Kirara a effectivement perdu la mémoire, elle semble posséder une aptitude surnaturelle qui lui permet de prévoir le futur. Les prophéties de Kirara aideront-elles à révéler la vérité qui entoure leur passé ?

Les deux nouvelles étudiantes rejoignent ainsi le groupe qui cherche à approfondir ses liens tandis qu’il explore ce monde magnifique mais ô combien étrange. Dans l’académie, les personnages peuvent créer des outils, cuisiner, participer à des rendez-vous, mais aussi développer la structure scolaire en créant de nouveaux bâtiments. Une fois en dehors de l’académie flottante, les élèves pénètrent l’Heartscape, un endroit dangereux dans lequel elles cherchent des indices sur leur passé, des objets pour leurs projets de fabrication, mais aussi dans lequel elles affrontent de nombreux monstres tandis qu’elles tentent de découvrir des fragments de leurs souvenirs perdus.