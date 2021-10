Test Matos – Micro-casque de gaming EPOS H3 Hybrid

Nous avons eu la chance d’avoir l’opportunité de tester le casque H3 Hybrid d’EPOS sur Nintendo Switch il y a peu. On vous partage donc aujourd’hui notre retour d’expérience sur la bête. Chez Nintendo-Town, on n’est pas des experts du son, notre test sera donc un résumé des ressentis réels à l’usage.

Le micro-casque de gaming EPOS H3 Hybrid offre une connexion filaire grâce à ses câbles USB/pour console ainsi qu’une connexion Bluetooth® simultanée. Un serre-tête réglable et des écouteurs articulés offrent un ajustement ergonomique et un confort longue durée, tandis que le micro de la perche amovible assure des discussions de jeu claires et intelligibles.

Compatibilité annoncée : PS4, Nintendo Switch, Tablette, Mobile phoneFR, PC / Soft phone, Xbox One, Mac OSX, PS5, Xbox Series X

On a commencé par tester les compatibilités :

Filaire (câble 3,5 mm) Bluetooth Nintendo Switch OK OK Pc Fixe OK OK iPhone 12 OK OK iPad 7 OK OK Xbox Series X Incompatible Échec Micro-onde Incompatible Incompatible

Lorsque nous avons eu la proposition de test, la Nintendo Switch n’avait pas encore lancé la mise à jour 13.0 qui permet la connexion Bluetooth. Mais nous avons quand même pu essayer et confirmer que le casque marche très bien en Bluetooth et se connecte facilement. Le bouton de pairing étant accessible et utile. Le son est agréable et sans accros en mode portable comme docké sur la TV. Par contre, la Nintendo Switch ne permet pas l’utilisation de la partie micro du casque. L’isolation du bruit est plus que correcte et le seul reproche que l’on pourrait faire sur ce casque c’est le câble fourni un peu court et le port jack assez disgracieux qui détone avec le design global du casque plutôt réussi.

Concernant l’autonomie, on nous annonce que, avec une seule charge, le H3 Hybrid peut fournir 37 heures d’audio haut-de-gamme via Bluetooth, 24 heures avec une connexion par câble pour console 3,5 mm ou 19 heures avec une double connectivité (câble 3,5 mm et Bluetooth). Le micro-casque est rechargé en cours de jeu lorsqu’il est connecté via USB.​ Après vérification, on semble tenir les charges promises, même si on n’a pas compté à la minute. On ne recharge pas souvent le casque une fois appareillé, on oublie même qu’il faut le recharger de temps en temps. Ce qui est souvent bon signe niveau autonomie.

Hors Switch, nous avons pu utiliser aussi ce casque sur d’autres appareils Bluetooth. Pour ceux qui ont pu suivre, on a fait quelques streams avec le casque sur Twitch. Facilement connecté au PC et paramétrable comme n’importe quel casque, le son comme le retour audio était impeccable. J’ai aussi pu utiliser ce casque sur mon smartphone et passer quelques appels, ainsi que regarder un film. Dans cette configuration aussi, le casque a répondu à toutes les attentes (isolation du bruit, qualité du son, qualité du micro).