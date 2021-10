Présentation Oxenfree II : Lost Signals qui sort sur Nintendo Switch en 2022 !

Nous avons eu le plaisir de participer à la présentation en avant-première d’Oxenfree II : Lost Signals qui sortira en 2022 sur Nintendo Switch en français (sous-titres français et voix off en anglais). Cette présentation a été réalisée par Sean Krankel, directeur, Adam Hines, scénariste et Bryant Cannon, développeur de Night School Studio. Ils étaient accompagnés par Ethan Stearns de MWM Interactive qui édite le jeu.

Synopsis :

Cinq ans après les événements de l’original, OXENFREE II : Lost Signals présente un tout nouveau casting de personnages pour un thriller surnaturel qu’ils façonneront de manière inattendue par les choix qu’ils feront. Les joueurs suivront Riley Poverly, une chercheuse en environnement qui retourne à Camena, sa ville natale, pour enquêter sur de mystérieux signaux radioélectriques qui perturbent les équipements électroniques de la petite ville. Elle découvre bientôt une longue histoire d’événements fantomatiques sur l’île voisine d’Edwards Island et se retrouve mêlée à un mystère effrayant et surnaturel. Doté du système de dialogue naturaliste caractéristique de Night School Studio, OXENFREE II : Lost Signals donne aux joueurs plus d’autonomie pour façonner leur expérience de manière inattendue.

Nous avons pu voir une vingtaine de minutes de gameplay durant laquelle Riley, le personnage principal évolue avec son ami Jacob. Les deux personnages ont évolué sur un décor en 2D, en marchant, sautant et grimpant. Pas mal de dialogues à choix multiples sont apparus pendant ces 20 minutes allant aussi bien d’une conversation entre nos protagonistes que par talkies-walkies avec un inconnu ou encore, simplement pour prendre la décision de sauter d’une falaise à une autre ou de chercher un autre itinéraire.

Les arrière-plans du jeu sont toujours aussi beaux et bénéficient maintenant d’animations. La bande-son est soignée contribuant à l’ambiance de chaque lieu visité.

La direction artistique est dans la continuité du premier jeu. L’équipe a souhaité garder le même concept de graphisme doux et qui ressemble à un long métrage d’animation avec le contraste et la violence des événements surnaturels. Ils ont en revanche travaillé sur les arrière-plans qui étaient statiques dans le premier pour les rendre plus vivants : par exemple, le vent dans les arbres. L’audio a également été travaillé dans ce sens pour retranscrire un monde normal et rassurant parfois brisé par des éléments surnaturels.

L’équipe ne nous a pas révélé de grosses différences avec le premier jeu, à part la présence de talkies-walkies, pour ne pas spoiler celui-ci. Cependant, l’histoire est complètement différente et se concentre plutôt sur le passage à l’âge adulte et le questionnement que l’on peut avoir sur nos choix passés plutôt que sur l’adolescence comme dans le premier.

Il n’y aura normalement qu’une seule fin, mais elle sera influencée par les nombreux choix que vous aurez eu à faire. En effet, le jeu s’appuie sur le solide moteur de conversation du premier Oxenfree qui permet de faire des choix différents pour quasiment chaque situation. Ainsi, il existe presque toujours plusieurs manières de progresser. Par exemple, Riley possède un talkie-walkie qui lui permettra de discuter avec beaucoup de personnages et elle pourra choisir de s’impliquer ou non socialement en fonction de ses réponses. Outre les personnes rencontrées grâce aux talkies-walkies, nos deux personnages rencontreront également pas mal de personnages physiquement avec lesquels ils pourront créer des liens.

Une dernière information, Oxenfree II est accessible même aux joueurs qui n’auront pas fait le premier, mais certains éléments étranges ont un lien avec le premier, car les 2 histoires se déroulent dans des lieux relativement proches l’un de l’autre.

Après cette présentation, le jeu nous intrigue beaucoup surtout vu la note qu’avait eue le premier sur notre site. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur ce nouveau jeu, restez donc à l’écoute !