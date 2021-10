Annonce de Cricket 22 : Une nouvelle ère de jeux de cricket est arrivée !

Avec The Ashes, Big Bash, The Hundred, Caribbean Premier League, Cricket 22 est la simulation de cricket la plus complète jamais réalisée

Lesquin, le 7 octobre : Big Ant Studios et NACON sont ravis d’annoncer que le très attendu Cricket 22: The Official Game of The Ashes sortira en novembre. S’appuyant sur le succès de Cricket 19, Cricket 22 est la simulation de cricket la plus exhaustive sur consoles de nouvelle génération.