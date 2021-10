Top des ventes de la semaine au Japon : la Nintendo Switch OLED déjà reine, et déjà en rupture

Voici le top des ventes de la semaine (du 4 au 10 octobre 2021) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement, Chiffres Famitsu).

On commencera cette semaine avec Metroid Dread qui s’est vendu à près de 90 000 exemplaires avec 87 000 exemplaires seulement seulement en physique (n’inclut pas les ventes numériques, qui devraient être fortes grâce aux bons de jeu pour les abonnés à Nintendo Switch Online). C’est beaucoup, beaucoup mieux que Metroid : Samus Returns sur Nintendo 3DS, qui ne s’est vendu qu’à 29 000 exemplaires au lancement (et 42 437 exemplaires en LTD). Metroid Dread connaît le meilleur démarrage de tous les temps pour la série Metroid au Japon. En fait, il a déjà dépassé les ventes de tous les titres, à l’exception du Metroid original, de Super Metroid, de Metroid Fusion et de Metroid Prime : Hunters. Très bon lancement donc.

01./00. [NSW] Metroid Dread # <ACT> (Nintendo) {2021.10.08} (¥6.980) – 86.798 / NEW

02./00. [PS4] Far Cry 6 # <ACT> (Ubisoft) {2021.10.07} (¥8.400) – 34.219 / NEW

03./00. [PS5] Far Cry 6 # <ACT> (Ubisoft) {2021.10.07} (¥8.400) – 16.686 / NEW

04./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.257 / 4.085.509 (+23%)

05./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 11.936 / 4.450.954 (+53%)

06./11. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 11.257 / 2.862.651 (+36%)

07./10. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 10.699 / 2.225.165 (+11%)

08./00. [NSW] Doki Doki Literature Club Plus! <ADV> (Playism) {2021.10.07} (¥3.818) – 9.513 / NEW

09./03. [PS4] Lost Judgment <ADV> (Sega) {2021.09.24} (¥8.290) – 8.589 / 140.834 (-58%)

10./07. [NSW] WarioWare: Get It Together! <ETC> (Nintendo) {2021.09.10} (¥4.980) – 7.787 / 144.966 (-28%)

La Nintendo Switch s’est vendue à 180 000 exemplaires la semaine dernière au Japon (179 851 exemplaires pour être précis), dont 138 000 exemplaires pour le modèle OLED. Ce chiffre est en fait inférieur à celui de la Nintendo Switch Lite en 2019 (178 000 exemplaires au lancement), mais ce modèle était facilement disponible en magasin. Alors que le modèle OLED de la Nintendo Switch était sévèrement limité en termes d’approvisionnement et était disponible presque exclusivement via des loteries chez les revendeurs. Les prochaines ventes se feront donc en fonction des réassorts, comme souvent avec la Nintendo Switch.

Il est intéressant de noter que les modèles classique et Lite n’ont pas subi l’impact négatif du lancement du modèle OLED… bien au contraire ! Leurs ventes ont en fait légèrement augmenté cette semaine, avec 8 650 exemplaires pour le modèle Lite, et 32 792 exemplaires pour le modèle classique. Étant donné que l’offre du modèle OLED est très limitée, il est difficile de savoir s’il remplacera bientôt les deux « vieux » modèles.