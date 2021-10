Le jeu primé Ultimate Chicken Horse est disponible en édition physique spéciale « A-Neigh-Versary »

Manchester, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 15 octobre 2021 : Merge Games, Endeavour Games et Just For Games sont fiers d’annoncer la sortie ce jour du « party-game platformer » Ultimate Chicken Horse en version physique.

Disponible dès aujourd’hui exclusivement sur Nintendo Switch, l’édition « A-Neigh-Versary » d’Ultimate Chicken Horse célèbre plus de 5 ans de plateformes construites, de pièges posés et de fun compétitif décontracté avec une sortie contenant des objets physiques supplémentaires : Un porte-clés Poulet, un code de bande-son numérique et un livret Ultimate Chicken Horse Compendium qui aidera les joueurs à suivre leur progression des personnages, tenues et niveaux débloqués au fil de leurs parties.

L’édition « A-Neigh-Versary » comprend toutes les mises à jour de Ultimate Chicken Horse actuellement disponibles directement sur la cartouche de jeu, notamment les mises à jour Elephantastic, Chimply Amazing, Transformidable et A-cobra-tic.