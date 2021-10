Une première vidéo pour Dragon Quest X Offline

Le jeu sera disponible sur Switch au Japon le 26 février 2022.

Dragon Quest X est arrivé sur Wii en août 2012, puis a débarqué sur des plateformes supplémentaires comme la 3DS et la Nintendo Switch. Contrairement aux autres jeux de la série, c’était la première tentative de Square Enix de transformer la franchise en MMORPG. Aujourd’hui, le contenu de ce jeu a été refait pour une expérience hors ligne et avec un style artistique plus chibi. Une connexion Internet ne sera plus nécessaire pour jouer. Dragon Quest X n’est jamais sorti en dehors du Japon, et pour l’instant, cela vaut également pour la version hors ligne.

Dans le cadre d’un nouvel épisode de l’émission PlayStation Japan « Play ! Play ! Play ! », Square Enix et B.B. Studio ont diffusé aujourd’hui le tout premier gameplay de Dragon Quest X : Rise of the Five Tribes Offline. Nous avons inclus ci-dessous la vidéo complète montrant le premier gameplay de Dragon Quest X Offline. Elle montre des combats, de l’exploration sur le terrain et un peu des menus.