JARS : le jeu de stratégie Burtonesque est disponible sur Nintendo Switch

JARS : les joueurs peuvent désormais résoudre les mystères de la cave de leurs parents dans un jeu de stratégie Burtonesque. Le jeu stratégique de Tower Defense est disponible dès maintenant sur PC et Switch

Hambourg, Allemagne, 20 octobre 2021 – Mousetrap Games et Daedalic Entertainment vous invitent dans le sous-sol poussiéreux de JARS, un mélange stratégique de tower defense et de jeu de réflexion avec un style gothique unique. Le jeu est désormais disponible sur PC via Steam, Epic Games Store et GoG ainsi que sur le Nintendo eShop.

JARS raconte l’histoire du jeune Victor, à qui on demande d’aller chercher un bocal de cornichons à la cave pour sa mère. Après avoir découvert un mystérieux sarcophage, des créatures rampantes émergent des autres bocaux du sous-sol, et notre protagoniste doit les combattre afin de protéger sa sinistre trouvaille. Dans ce jeu de tower defense stratégique, Victor utilise des minions et des objets pour briser toutes les jarres et vaincre leurs habitants.

Trouver l’approche parfaite en choisissant les bons minions au bon moment est essentiel pour assurer la victoire de Victor. Pour une plus grande efficacité, vous pouvez les combiner avec des objets et d’autres améliorations. Il doit également découvrir pourquoi certaines pages manquent dans un livre mystérieux, pourquoi Dracula se cache dans sa cave, et s’il peut sauver le monde, avant d’être puni par sa mère.

Caractéristiques :