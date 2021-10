Tandem: A Tale of Shadows est disponible sur Nintendo Switch

À quelques jours d’Halloween, la nouvelle création française à la direction artistique léchée et au gameplay innovant est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch

Paris, France, le 21 octobre 2021 – Le studio Monochrome et l’éditeur Hatinh Interactive sont heureux d’annoncer que Tandem: A Tale of Shadows est dès à présent disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Ils seront présents ce soir à 20h15 à l’évènement Games Made in France pour présenter leur pépite.

À l’approche d’Halloween, le studio parisien offre donc aux joueurs le plaisir de s’aventurer dans une enquête palpitante. Avec son univers victorien tirant ses inspirations de Jules Verne, Conan Doyle et Tim Burton, rien de tel pour se mettre dans l’ambiance.

Emma, une jeune fille déterminée et courageuse, et l’ours en peluche Fenton enquêtent sur la mystérieuse disparition de Thomas Kane, l’héritier d’une famille d’illusionnistes. Ensemble, ils feront face à de nombreuses situations dangereuses et s’engageront parfois sur de fausses pistes dans le manoir des Kane.

Arriveront-ils à s’échapper du manoir où ils sont entrés, ou leur sort est-il déjà scellé ?

Les joueurs devront résoudre des énigmes en maîtrisant un double gameplay car les perspectives changent entre Emma et Fenton. Lorsqu’Emma éclaire le décor, les ombres projetées permettent à Fenton de progresser horizontalement. En retour, Fenton peut aider Emma en activant des interrupteurs invisibles à ses yeux. De nombreux mécanismes de jeu innovants sont introduits progressivement. L’expérience est ainsi constamment renouvelée tout en permettant aux joueurs de se baser sur leurs accomplissements passés.

Une direction artistique époustouflante

Les joueurs y découvriront un monde aussi ludique qu’effrayant, inspiré des écrits de Jules Verne et de Conan Doyle mais aussi de la patte graphique de Tim Burton. L’époque victorienne pourra également être observée dans des cinématiques remarquablement détaillées.

Faire preuve de stratégie

Les joueurs devront affronter les jouets et autres boss mécaniques de chaque dimension. Compter sur sa matière grise sera la seule manière d’en venir à bout.

Une bande-originale de haute volée

Tandem propose une bande-originale particulièrement inspirée. Certains passages sonnent comme les boîtes à musique de nos enfances, quand d’autres renforcent l’ambiance étrange dans laquelle Emma évolue. Les équipes de Monochrome ont travaillé avec des outils professionnels pour donner au titre une ambiance sonore sans pareille. Les compositions de Guillaume Nicollet sont même disponibles à l’achat sur Steam et à l’écoute sur les principales plateformes de streaming.

Des énigmes astucieuses

Pour percer le mystère de la disparition de Thomas Kane, les joueurs devront maîtriser les codes des jeux de plateforme, d’énigmes, d’action et d’aventure. Plus de 40 énigmes réparties dans 5 univers devront notamment être résolues. Les plus doués trouveront même des salles cachées, révélant des indices supplémentaires sur la disparition de Kane. Cela suffira-t-il à ce qu’ils s’en sortent ? Rien n’est moins sûr, et ce sera aux joueurs de le découvrir.

Tandem: A Tale of Shadows a été récompensé par un Epic Mega Grant Holder et a été nommé à de nombreux festivals et événements, tels que la Gamescom, le London Games Festival et l’Indie Celebration 2021.

Il est dès à présent disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch au prix de 24,99€