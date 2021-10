23 nouveaux jeux annoncés ou datés sur Nintendo Switch

On commence avec A Boy and His Blob qui se trouve une date de sortie.

A Boy and His Blob, qui était auparavant disponible sur Wii, a maintenant une date de sortie sur Switch. Son lancement est confirmé pour le 4 novembre pour 14,99 € sur l’eShop. Ziggurat a annoncé le portage au début du mois d’octobre. Le jeu étant prévu pour novembre, il ne s’écoule qu’un mois entre l’annonce et la sortie.

Lorsque la planète Blobolonia tombe sous le joug de l’empereur, un courageux blob réussit à s’enfuir pour chercher de l’aide. Après avoir atterri en catastrophe sur Terre, le blob trouve un héros improbable en la personne d’un jeune garçon. Ensemble, ils doivent retourner à Blobolonia et vaincre le méchant empereur. Armés de rien d’autre que du pouvoir de l’amitié et d’un sac rempli de dragées qui peuvent transformer le blob en outils amusants et polyvalents, ce duo de héros a tout ce qu’il faut pour vous emmener dans une aventure inoubliable. La réimagination par WayForward du classique de David Crane sur NES est un jeu de plateforme à défilement latéral apprécié des enfants et des adultes. Dans le jeu, les joueurs contrôlent un jeune garçon qui travaille avec le sympathique blob pour traverser l’environnement, vaincre des ennemis et résoudre des énigmes en faisant preuve de courage, d’esprit et de quelques dragées. Voyagez de la Terre à Blobonia dans un magnifique voyage animé en 2D, dessiné à la main.

ConcernedApe, le développeur de Stardew Valley, vient de dévoiler son prochain jeu Haunted Chocolatier.

Les deux titres sont similaires dans la mesure où il s’agit d’un « city-game ». Les joueurs vont s’installer dans une nouvelle ville « et s’essayer à un nouveau mode de vie ». Cela signifie parler avec les habitants de la ville, atteindre vos objectifs et progresser de plusieurs manières. Mais Haunted Chocolatier est plutôt décrit comme un RPG d’action, et la boutique de chocolat est le point central plutôt qu’une ferme. ConcernedApe indique que le développement a commencé il y a un peu plus d’un an. D’autres projets sont en cours, mais celui-ci sera probablement terminé en premier.

Il n’y a aucun mot sur le calendrier de sortie pour le moment, ConcernedApe déclarant que le jeu est « encore relativement tôt dans le développement et on veut pouvoir travailler en paix sans la pression d’une date de sortie, ou même d’une date de sortie estimée. » Les plateformes ne sont pas non plus confirmées à part le PC, mais il devrait être sur « d’autres plateformes majeures » – ce qui signifie que la Nintendo Switch est très probable.

Bloodshore sortira sur Nintendo Switch le 3 novembre pour 14,99 €.

Bloodshore est un film d’action présentant une Battle Royale télévisée entre des streamers célèbres, des artistes et des condamnés à mort. Entre vos mains, le sort de Nick, acteur sur le déclin qui se bat pour gagner un prix qui changera sa vie. Les apparences sont trompeuses dans cette nouvelle saison de Kill/Stream, l’émission de téléréalité la plus hype de la planète. Nick percera-t-il le mystère de Bloodshore Island à temps ?

• 8 heures de vidéo au total, un record pour un jeu

• Chaque décision compte, et des retours visuels vous indiquent leurs effets

• L’évolution des relations est prise en compte et influence l’histoire

• Une histoire, plusieurs chemins et dénouements

• Par les producteurs de The Complex et Five dates

Sheepo sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 10,99 €.

Vous êtes chargé de parcourir une planète inexplorée et de recueillir des échantillons de chaque espèce vivante afin de compléter une base de données intergalactique. Sheepo est un metroidvania sans mécanique de combat à proprement dit. Le gameplay est basé sur des mécanismes de plateforme et d’exploration. Grâce aux créatures qu’il capture, Sheepo apprend à creuser, à voler et à se téléporter à travers toute une série de paysages connectés les uns aux autres, où il découvrira des temples secrets, des ruines ancestrales et des personnages insolites. Pour capturer une créature, Sheepo doit dénicher un œuf qui n’a pas encore éclos, jalousement gardé par la « Reine » (c’est-à-dire le boss) de son espèce. Chaque fois que Sheepo récupère un œuf, il gagne la capacité de se transformer en cette créature lorsqu’il la touche, et d’explorer en profondeur les richesses naturelles de la planète.

Le développeur Stefo Mai Morojna a annoncé Spaceflight Simulator, un jeu avec une physique réelle où les astronautes et les ingénieurs construisent leurs propres fusées et explorent l’univers. La Nintendo Switch recevra le jeu en 2022, en même temps que la version 1.0 pour PC.

Dans Spaceflight Simulator, les joueurs peuvent choisir parmi une tonne de pièces différentes, notamment des réservoirs de carburant, des systèmes de charge utile et des moteurs, en utilisant une physique de fusée totalement précise. Ils peuvent ensuite construire des vaisseaux spatiaux avancés capables d’atteindre les profondeurs les plus éloignées de la Voie lactée. Il est possible de mélanger et d’assortir les pièces pour créer une fusée unique, mais les joueurs peuvent aussi recréer les célèbres fusées de SpaceX, Apollo et de la NASA. En dehors de la construction de fusées, les joueurs peuvent explorer un vaste système solaire aux dimensions réalistes. Ils peuvent notamment découvrir la chaleur extrême et l’atmosphère dense de Vénus, les montagnes rouges et sombres de Mars, ses lunes jumelles à faible gravité Phobos et Deimos, ou même amorcer un alunissage grâce à des commandes faciles à prendre en main mais difficiles à maîtriser.

Spaceflight Simulator sera lancé sur l’eShop de la Nintendo Switch avec les langues suivantes : anglais, espagnol, français, portugais, italien, allemand, néerlandais, polonais, turc, russe, arabe, malais, indonésien, coréen et japonais.

8-Bit Adventures 2 sortira sur Nintendo Switch.

Super Chicken Catchers est disponible depuis une semaine sur Nintendo Switch pour 14,99 €.

C’est l’année 2 de l’ère 4 sur la planète 12, ce qui ne peut signifier qu’une seule chose… il est temps de participer au tournoi le plus déjanté des sports galactiques ! Alors que toute la galaxie vous regarde, vous et votre duo allez vous battre pour l’ultime récompense, le fameux poulet d’or ! Mais avec une concurrence aussi féroce, vous et votre partenaire devrez apprendre à communiquer si vous voulez l’emporter et obtenir le titre de SUPER CHICKEN CATCHER ! Comment allez-vous coopérer ? Quel est votre plan de match ? Surpasserez-vous vos adversaires et deviendrez vous le meilleur duo de la galaxie ? Ce n’est pas si simple d’être un Chicken Catchers. Vous aurez besoin de coopérer avec votre coéquipier pour tromper et fuir vos ennemis. Chaque partie du duo a ses points forts et faiblesses, à vous de vous entraider pour gagner. La coopération est la clé du succès !

Tout comme Henchman Story qui est disponible depuis quelques jours pour 14,99 €.

Henchman Story est une histoire interactive dans laquelle vous incarnez un homme de main assiégé travaillant pour un super-vilain maladroit. C’est un travail ingrat. Semaine après semaine, vous mettez votre spandex violet et vous vous faites battre par des gens beaucoup plus forts et beaucoup plus cool qui portent du spandex beaucoup plus sophistiqué. Mais les chèques sont clairs et Lord Bedlam offre des soins de santé, donc un travail est un travail, non ? Même les hommes de main ont des factures à payer, et parfois, même les hommes de main peuvent faire des choix qui changent tout.

Where Cards Fall sortira le 4 novembre pour 17,25 €.

Where Cards Fall est une tranche de vie dans laquelle vous construisez des châteaux de cartes pour ramener des souvenirs d’enfance à la vie. Créez des passages à travers des casse-têtes spatiaux oniriques pour naviguer à travers les insécurités et les émotions du collège et au-delà.

Murder House est disponible sur Nintendo Switch pour 10,19 €.

Une équipe de nouvelles s’introduit dans l’ancienne maison abandonnée du tueur en série Anthony Smith, condamné à mort et exécuté, dans le but de couvrir une histoire de fantôme excitante. Mais est-ce que le célèbre Éventreur de Pâques est vraiment mort? Ou est-ce qu’il attend à l’intérieur, prêt à les éliminer un par un? Qui survivra, et dans quel état? Le jeu simule les jeux d’horreur-survie de la génération PS1. Il utilise des contrôles tank, des angles de caméra cinématiques à la troisième personne et est conçu pour être joué avec une manette. Si vous n’aimez pas les jeux avec des contrôles tank, vous n’aimerez pas ce jeu. Il n’y a pas de sauvegardes automatiques; vous sauvegardez en utilisant des crayons, qui sont en quantité limitée.

Skul: The Hero Slayer est disponible depuis hier sur Nintendo Switch pour 16,99 €.

Guide Skul dans sa quête solitaire pour affronter l’armée impériale et sauver son roi de la captivité, dans un jeu de plateformes 2D plein d’action et de rebondissements.

Treasures of the Aegean sortira sur Nintendo Switch le 11 novembre sur l’eShop comme en boite.

Qu’est-il advenu de la civilisation minoenne ? Dans ce récit historique mêlant action et suspense, rejoignez Marie Taylor, experte en parkour, et le chercheur de trésor James Andrew alors qu’ils mettent au jour les secrets d’un royaume oublié depuis la survenue tragique d’une boucle temporelle infinie. Dans ce monde ouvert dessiné à la main, collectez de précieuses reliques, cartographiez une île perdue et rassemblez de nouveaux indices afin d’accomplir une prophétie antique. Tentez de briser la boucle infernale en résolvant les énigmes et mystères qui ont déchaîné l’ire des dieux anciens.

Les secrets du cataclysme minoen

En 1639 av. J.-C., une puissante explosion dévasta la civilisation minoenne, faisant sombrer le berceau de son empire : l’île volcanique de Théra. L’île a refait surface, mais l’histoire semble vouée à se répéter, car une nouvelle catastrophe se prépare. Pourquoi les Minoens avaient-ils une telle longueur d’avance sur leur temps ? Le roi Minos avait-il pressenti leur chute ? Est-il possible d’empêcher une nouvelle éruption de Théra ? Il n’y a qu’une façon de le savoir !

Une île engloutie figée dans le temps

Immergée dans les profondeurs depuis plusieurs millénaires, l’île de Théra est peuplée de trésors historiques et de mystères. Découvrez une citadelle minoenne perdue, frayez-vous un chemin à travers une flotte ottomane submergée et déverrouillez les portes d’un palais souterrain, tandis que vous enquêtez sur le peuple qui a vécu ici autrefois et son tragique destin. Exploitez une faille temporelle pour enregistrer vos informations sur une carte immuable et résolvez des énigmes clés avant que le monde explose et que la boucle reparte de plus belle !

Timing, précision et résolution d’énigmes

Embarquez pour une aventure riche en action dans laquelle vous pratiquerez le parkour pour vous adapter aux différents terrains, tous plus ardus les uns que les autres. Bravez des pentes escarpées, escaladez des parois vertigineuses, surmontez des obstacles, balancez-vous à des lianes et franchissez de profonds ravins pour explorer un monde ouvert dessiné à la main. Dans chaque recoin de l’île se cache un artéfact, un indice, ou encore une partie de l’énigme que vous devrez résoudre afin de sauver le monde du désastre.

Sur l’île, vous aurez de la compagnie…

L’héroïne de l’histoire, Marie Taylor, est une brillante chercheuse de trésor accompagnée de son associé, l’historien James Andrew, avec qui elle recherche des reliques antiques. Mais cette fois, ils vont découvrir qu’ils ne sont pas les seuls à vouloir lever le voile sur le mystère minoen. D’anciens rivaux refont surface pour ressusciter des fantômes du passé et compliquer encore davantage la situation.

BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 8,55 €.

The Kids We Were sortira le 26 janvier 2022 uniquement en anglais.

Pocky & Rocky Reshrined a été retardé et ne sortira plus cette année comme prévu initialement. Sur Twitter, il a été annoncé que le jeu a été repoussé au printemps 2022. Cette décision est due à des circonstances non précisées.

Theatre of Sorrows est annoncé sur Nintendo Switch.

Reminiscence in the Night sort aujourd’hui sur Nintendo Switch pour 4,99 €.

Vous êtes piégé dans votre appartement. Vous n’avez plus aucun souvenir de votre passé. Alors que vous tentez de vous enfuir, vous comprenez rapidement qu’il vous faut affronter vos traumatismes et le seul moyen d’y parvenir consiste à laisser vos choix vous guider vers la liberté. Interagissez avec différents objets de votre appartement pour découvrir de nouveaux souvenirs et discutez en ligne avec votre amie d’enfance, Sofia, pour en savoir plus.

Dragon Hills sortira le 28 octobre sur la boutique en ligne de la console hybride.

Les princesses attendent-elles vraiment toutes qu’un prince vienne les sauver ? Pas cette fois ! Dans cette aventure pleine d’action, contrôlez un dragon très puissant pour aider la princesse furieuse dans sa quête de vengeance. Descendez les collines en sautant sur le sol et détruisez tout sur votre passage. Pourchassez les chevaliers, partez à la conquête de nouveaux châteaux et explorez de nouveaux territoires !

Cassette Beasts est annoncé sur Nintendo Switch !

Collectionnez des monstres plus fabuleux les uns que les autres pour les utiliser lors de combats au tour par tour dans ce RPG en monde ouvert. Combinez deux monstres au choix pour en créer de nouveaux grâce au système de fusion de Cassette Beasts ! Bienvenue à New Wirral, une île perdue habitée par des créatures plus étranges que dans vos rêves les plus fous (ou que vos pires cauchemars) et des gens courageux qui utilisent des cassettes pour se transformer afin de combattre. Si vous voulez pouvoir rentrer chez vous, vous allez devoir explorer le moindre recoin de l’île et enregistrer les monstres sur vos fidèles cassettes pour gagner leurs pouvoirs !

Vous transformer en monstre à l’aide de… cassettes audio ?

Face à la menace constante que représentent les monstres, les habitants de Harbourtown, sur l’île de New Wirral, ont décidé de combattre le feu par le feu. Enregistrez un monstre, puis lisez votre cassette pour prendre la forme de cette créature au combat !

Vous rapprocher de vos compagnons est très utile. Si vous êtes transformés, vous pouvez combiner votre force à tous les deux pour être encore plus redoutables ! Tous les monstres peuvent fusionner deux à deux pour créer de nouvelles créatures uniques et totalement animées.

Certains pouvoirs de monstre peuvent être utilisés sous forme humaine, et vous en aurez besoin pour atteindre certains endroits, résoudre des énigmes ou localiser des donjons. Planez, volez, nagez, grimpez, chargez, ou magnétique !

Ne combattez jamais seul ! Tissez des liens avec les autres, passez du temps avec eux et aidez votre coéquipier à accomplir ses objectifs personnels. Ainsi, vous deviendrez une meilleure équipe.

Utilisez la chimie des éléments pour ajouter des buffs et débuffs à vos attaques, ou même pour modifier le type élémentaire de votre adversaire !

Le roman visuel otome Luckydog1 arrive sur la Switch le 20 janvier 2021. Ce jeu est publié par Prototype Ltd et développé par Tennenouji, et son prix sera de 5 200 yens sur l’eShop japonais (il bénéficiera également d’une sortie physique au prix de 6 160 yens). Ce jeu est sorti pour la première fois en 2009 sur PC mais a été porté sur de multiples systèmes depuis. L’éditeur MangaGamer prévoit une sortie en anglais pour PC à l’avenir, il est donc possible que la Nintendo Switch voie également cette sortie en anglais à un moment donné. Pour plus d’informations sur Luckydog1, n’hésitez pas à consulter le trailer du jeu ci-dessous.

Le visual novel TEMPEST est annoncé sur Nintendo Switch.

Klang 2 sortira le 17 novembre pour 14,99 $ et sera jouable dans les langues suivantes : Anglais, français, norvégien, allemand, espagnol, japonais, coréen, russe, turc et chinois (simplifié et traditionnel).

Emprisonné dans un bâtiment situé dans un endroit inconnu, Klang doit perfectionner ses compétences en matière de combat rythmé dans des simulations audiovisuelles. Attaquez rapidement l’ennemi avec des boules de feu étincelantes. Esquivez et parez aux attaques ennemies, et provoquez suffisamment de dégâts au moyen de la foudre pour humilier jusqu’aux plus grands dieux de la mythologie Parvenez à un état de transe euphorique grâce à un tempo palpitant dans ce jeu d’action rythmé avec des rythmes hypnotiques et des combats ultra rapides.

Space Moth: Lunar Edition sortira le 18 novembre sur l’eShop.