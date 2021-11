Découvrez le lore de Beyond a Steel Sky dans un nouveau carnet de développeur !

Paris – Le 26 novembre 2021 – Le studio Revolution Software et l’éditeur français Microids ont le plaisir de dévoiler un carnet de développeur pour Beyond a Steel Sky centré sur l’univers fascinant du jeu. Réalisé par Charles Cecil (créateur de la série des Chevaliers de Baphomet), et sublimé par la vision artistique de Dave Gibbons (dessinateur légendaire de Watchmen), Beyond a Steel Sky constitue le successeur spirituel du grand classique Beneath a Steel Sky. Le titre sortira le 30 novembre prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch.

Dans ce nouveau carnet de développeur , Charles Cecil, CEO & Game Director chez Revolution Software, aborde le lore et l’univers du jeu. En tant que successeur spirituel de Beneath a Steel Sky, il était essentiel pour le studio que Beyond a Steel Sky reste cohérent avec le jeu d’origine, tout en restant accessible aux joueurs n’étant pas familiers avec la saga. « Pour cela, nous avons pris soin d’intégrer au jeu tous les composants essentiels et tous les éléments de contexte afin que les joueurs puissent les découvrir en résolvant des énigmes et en faisant progresser la narration » explique Charles Cecil.

Dans Beneath a Steel Sky, les joueurs incarnent Robert Foster, brutalement arraché à son village natal dans les terres désolées, désormais ravagé. Il se retrouve à présent seul avec son meilleur ami, une I.A. nommée Joey qu’il avait créée quand il était enfant. Les deux compères se retrouvent peu après à Union City, où ils devront sauver les citoyens opprimés d’une véritable dictature mise en place par LINC, une I.A. tyrannique contrôlant chaque aspect de la vie de la population et ayant établi un état totalitaire.

Beyond a Steel Sky introduit à nouveau Robert Foster en tant que personnage principal, alors que celui-ci revient à Union City dix ans après les événements du jeu précédent. Mais cette fois, Union City ressemble à une utopie où les gens vivent heureux, grâce à l’action d’une nouvelle I.A. « Bien sûr, aucune utopie n’est vraiment ce qu’elle semble être. » ajoute Charles Cecil malicieusement. On retrouve ainsi dans la société d’Union City un système de classe, doté cependant d’un élément surprenant : les plus riches vivent le plus près du sol possible tandis que les plus précaires et les droïdes occupent les zones supérieures.

Les joueurs souhaitant en apprendre davantage sur le lore et l’univers de la saga seront ravis d’apprendre que le jeu propose deux musées : le Musée de l’Histoire Nouvelle, dédié au lore propre à Beyond a Steel Sky, et le Musée de l’Histoire Ancienne, où les gens peuvent en découvrir davantage sur Beneath a Steel Sky. Charles conclut : « Pour nous, c’était l’opportunité parfaite d’ajouter des éléments du jeu original auxquels le joueur peut s’intéresser ou non. En revanche, tout ce qui est essentiel pour le déroulement de l’histoire a été intégré au jeu lui-même. Je suis heureux de pouvoir présenter Beyond a Steel Sky sur consoles, et je suis sûr que le jeu plaira aux nouveaux joueurs comme aux fans de la première heure. »

Par ailleurs, les joueurs souhaitant découvrir Beneath a Steel Sky avant de plonger dans l’univers de son successeur spirituel peuvent accéder gratuitement au jeu d’origine sur Steam !

Caractéristiques du jeu :