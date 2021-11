Binding of Isaac : Repentance n’oublie pas les possesseurs de boites européennes

The Binding of Isaac : Repentance est enfin sortie en Europe et sur switch, mais seulement pour les possesseurs de la version digitale.

Actuellement, les personnes qui ont acheté le jeu en version physique ne sont pas capables de jouer à Repentance, et ceux même si vous avez acheté le jeu sur l’E-Shop. Malheureusement ce n’est pas vraiment un problème de Nintendo, mais bien d’éditeur. Le jeu est édité en boite par Headup, or maintenant c’est Nicalis qui s’occupe du jeu, il y a donc en ce moment une demande pour le transfert de droits autour du jeu. Notamment pour que la console reconnaisse le jeu comme un jeu Nicalis et non Headup. Et qu’il ne fasse plus la distinction entre les deux jeux. Si vous essayer de faire « + » sur votre jeu boite puis Informations sur le logiciel puis NIntendo eShop, vous ne trouverez pas le DLC, car il n’existe pas pour votre version.

C’est Tyrone Rodriguez, producteur exécutif de The Binding of Isaac qui nous raconte tout ça sur twitter au cours de 7 tweets.

Hello EU Isaac friends. For those of you with the EU physical Switch version, I want reminder everyone that the team hasn’t forgotten about you. In fact, quite the opposite. 1/7 — Tyrone Rodriguez ( ● ︿●) (@tyronerodriguez) November 28, 2021

The team at Headup has been incredibly helpful and super nice as always–so PLEASE be nice back. Neither Nicalis nor Headup want to prevent you from playing Repentance–also quite the opposite, we want you to play 🙂 3/7 — Tyrone Rodriguez ( ● ︿●) (@tyronerodriguez) November 28, 2021

Simultaneously, in hopes that NOE will confirm the transfer, the team prepared a patch and the DLC that is compatible with the physical EU version. 5/7 — Tyrone Rodriguez ( ● ︿●) (@tyronerodriguez) November 28, 2021

Anyway, short version: The Nicalis, Headup, Edmundo and myself have been working on this and will continue to do our best. When we have confirmed information, you’ll know about it ASAP.

xoxo 7/7 — Tyrone Rodriguez ( ● ︿●) (@tyronerodriguez) November 28, 2021

Si jamais vous voulez absolument jouer à Repentance, actuellement il est obligatoire de le racheter en dématérialiser et malheureusement vous perdrez votre sauvegarde, car là aussi (sauf si ça a été réglé) les sauvegardes ne sont pas reconnues entre les deux versions. Comme si c’était deux jeux différents. Tyrone nous explique que les démarches ont été lancées et que maintenant il n’est plus qu’une question de temps et de paperasse. Tout est dans les mains de Nintendo Of Europe (NOE).

Il précise aussi et surtout que Headup a été très compréhensif et d’une grande aide sur le portage européen du jeu, il ne faut donc pas être négatif envers eux ni sur twitter ni ailleurs, ce n’est pas spécialement de leurs fautes.