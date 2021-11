Beyond a Steel Sky est désormais disponible sur Nintendo Switch!

Paris – Le 30 novembre 2021 – Le studio Revolution Software et l’éditeur français Microids sont heureux d’annoncer la sortie ce jour de Beyond a Steel Sky sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One et Nintendo Switch. Réalisé par Charles Cecil (créateur de la série des Chevaliers de Baphomet), et sublimé par la vision artistique de Dave Gibbons (dessinateur légendaire de Watchmen), Beyond a Steel Sky constitue le successeur spirituel du grand classique Beneath a Steel Sky.



Les versions consoles du jeu intègrent de nouvelles améliorations, notamment une résolution 4K sur PlayStation 5 et Xbox Series X, mais aussi en termes de gameplay comme avec la vibration des manettes.

***

« Je suis enchanté que Beyond a Steel Sky soit désormais disponible sur consoles, grâce à Microids », indique Charles Cecil, Fondateur et CEO de Revolution Software. « Cela nous a permis d’apporter des améliorations majeures au jeu et je suis ravi du résultat. Après le succès du jeu sur d’autres supports, j’ai particulièrement hâte de connaître l’avis des joueurs consoles, qu’ils découvrent tout juste la série ou qu’ils soient des fans de la première heure ».

Caractéristiques du jeu :

Un univers de science-fiction fascinant : Une aventure qui se déroule dans un monde dynamique foisonnant de personnages opiniâtres que vous pouvez influencer. Ajoutez à cela un outil de piratage unique, et plusieurs solutions s’offriront à vous pour résoudre les nombreuses énigmes du jeu.

: Une aventure qui se déroule dans un monde dynamique foisonnant de personnages opiniâtres que vous pouvez influencer. Ajoutez à cela un outil de piratage unique, et plusieurs solutions s’offriront à vous pour résoudre les nombreuses énigmes du jeu. Une intrigue passionnante pleine d’humour : Faites toute la lumière sur des complots ténébreux et tenez en échec un ennemi redoutable. Ce thriller exaltant mêle et entremêle humour, cyberpunk et tragédie, tout en abordant des thèmes contemporains tels que le contrôle social, l’I.A. et la surveillance totale de la population.

: Faites toute la lumière sur des complots ténébreux et tenez en échec un ennemi redoutable. Ce thriller exaltant mêle et entremêle humour, cyberpunk et tragédie, tout en abordant des thèmes contemporains tels que le contrôle social, l’I.A. et la surveillance totale de la population. Une esthétique unique en 3D façon comics : Issu de l’esprit du dessinateur légendaire Dave Gibbons, le monde fourmille de détails fascinants et prend toute sa dimension grâce à un style résolument comics.

: Issu de l’esprit du dessinateur légendaire Dave Gibbons, le monde fourmille de détails fascinants et prend toute sa dimension grâce à un style résolument comics. Des énigmes ingénieuses : Étoffant avec brio une architecture narrative fascinante, des énigmes astucieuses donnent vie à une expérience vidéoludique hors norme.

***

Découvrez les éditions Beyond a Steel Book et Utopia du jeu, disponibles dès maintenant !

L’édition Beyond a Steel Book contient :

Un Steelbook® exclusif comprenant un extrait de bande dessinée par Dave Gibbons

Le jeu sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, consoles Xbox One ou Nintendo Switch

La Bande Originale du jeu (en format numérique)

Une planche de stickers

L’édition Utopia propose, en plus de l’intégralité du contenu de l’édition Beyond a Steel Book :