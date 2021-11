Dead Cells revient avec une nouvelle grosse extension: The Queen & the Sea

Motion Twin revient une nouvelle fois annoncer du contenu pour son jeu Dead Cells;

Le 30 novembre, ils annoncent le prochain DLC « The Queen & the Sea », qui sortira sur toutes les plateformes en début 2022. Tout comme les précédents DLC, celui-ci sera vendu au prix de 4.99€, dans le but d’aider au développement de leurs futurs projets. Bien que ces gros DLC soient payants, Motion Twin continuera de proposer des mises à jours gratuites. Ils ont d’ailleurs des idées de côté, de quoi ne pas nous ennuyer pour l’année à venir!

Ici, nous avons donc un nouveau chemin, composé de deux zones: l’épave infestée et le phare, qui seront en place du château et de la salle du trône. Ce qui nous donne donc un nouveau boss final, et une nouvelle fin. Bien entendu, nous aurons de nouvelles armes ainsi que de nouveaux ennemis.

Plusieurs fois récompensé et acclamé par la critique, Dead Cells est un jeu d’action et de plateforme qui mélange metroidvania et roguelite. Il oppose le joueur à un château en perpétuelle évolution dont les secrets enfouis et les gardiens hargneux représentent un immense danger. Attention, chaque sortie de route est sanctionnée par une mort définitive. Les joueurs sont invités à bien mesurer chaque risque en fonction de sa récompense éventuelle, et à construire leur équipement avec soin en choisissant parmi un arsenal fourni et des capacités diverses et variées. Les développeurs ont assuré un suivi constant du jeu à l’aide de mises à jour régulières grâce aux retours des joueurs, qui ont permis à Dead Cells de conserver intacte la flamme de la découverte qui fait briller le chef d’œuvre de Motion Twin au panthéon des jeux d’action aventure.