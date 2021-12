Atelier Sophie 2 continue de présenter ses personnages amicaux !

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Liez-vous d’amitié avec les habitants de la ville et découvrez leurs rêves et leurs espoirs.

KOEI TECMO Europe et GUST Studios ont présenté aujourd’hui le scénario ainsi que de nouveaux personnages pour leur prochain JRPG, Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Ce tout nouvel épisode de la très appréciée série Atelier sera disponible dès le du 25 février 2022 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam®.

Dans Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, Sophie a choisi la ville de Roytale (la seule de la région d’Erde Wiege) comme point de départ pour partir à la recherche de Plachta, son amie disparue. En arrivant à Roytale, Sophie se lie d’amitié avec Kati, la propriétaire du Crystal Sparkle Pavilion, et son aimable servante Gnome, ainsi qu’avec Pirka, propriétaire du Pirka’s Emporium, qui lui offriront rapidement leurs services.

Au Crystal Sparkle Pavilion, Sophie pourra accepter un large éventail de requêtes émises par les habitants de la ville. En les accomplissant, elle pourra améliorer sa réputation tout en gagnant des récompenses. Lorsque certains paliers de réputation seront atteints, Kati proposera des quêtes de progression et en les accomplissant, Sophie améliorera son niveau d’aventurière et pourra ainsi accepter des quêtes plus difficiles. Au Pirka’s Emporium, Sophie pourra refaire le plein d’objets et en dupliquer, les prestations proposées lui seront d’ailleurs bien utiles au côté de sa capacité de synthèse d’alchimiste.

Tout au long des aventures de Sophie dans Atelier Sophie 2, des scénarios seront débloqués pour différents personnages d’Erde Wiege. À travers ces événements, les joueurs pourront en apprendre plus sur les buts et les rêves des personnages, mais aussi augmenter leur niveau d’amitié et débloquer ainsi de nouvelles compétences. Chaque personnage a ses propres scénarios : Alette rêve ainsi de devenir rapidement riche et elle demande à Sophie de l’aider à apprendre l’alchimie, tandis que Ramizel a l’impression de ne pas être à la hauteur de ce qu’on attend d’elle. Sophie pourra-t-elle aider Ramizel à réussir ?