Nintendo US lance des promotions sur l’eShop de la Switch pour les Indies

En partenariat avec divers développeurs, Nintendo a donné le coup d’envoi d’une grande série de promotions de vacances d’hiver 2021 « Indie World » sur l’eShop de la Switch, avec des jeux tels que Among Us, A Short Hike, Hades, Oxenfree, Risk of Rain 2, Shovel Knight : Treasure Trove, Streets of Rage 4, Subnautica + Subnautica : Below Zero, et bien plus encore. Au final, les fans peuvent économiser jusqu’à 75 %.

Les promotions sont valides jusqu’au 31 décembre 11:59 PM PT. Elles ne seront pour le moment pas identiques en Europe.

– Among Us – $4.00 (prix de base avant promotion: $5.00)

– Art of Rally – $18.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– A Short Hike – $5.59 (prix de base avant promotion: $7.99)

– Axiom Verge 2 – $17.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Boyfriend Dungeon – $16.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cozy Grove – $11.24 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Cris Tales – $19.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Curse of the Dead Gods – $13.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Cyber Shadow – $15.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Dodgeball Academia – $19.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Doki Doki Literature Club Plus – $12.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– FAR: Lone Sails – $3.74 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Garden Story – $15.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Hades – $16.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Islanders – $3.99 (prix de base avant promotion: $4.99)

– Last Stop – $16.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Necrobarista: Final Pour – $15.39 (prix de base avant promotion: $21.99)

– OlliOlli: Switch Stance – $2.99 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Oxenfree – $1.99 (prix de base avant promotion: $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base avant promotion: $24.99)

– River City Girls – $20.99 (prix de base avant promotion: $29.99)

– Sea of Solitude: The Director’s Cut – $9.99 (prix de base avant promotion: $19.99)

– Shovel Knight: Treasure Trove – $21.99 (prix de base avant promotion: $39.99)

– Slime Rancher: Plortable Edition – $18.74 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Streets of Rage 4 – $14.99 (prix de base avant promotion: $24.99)

– Subnautica + Subnautica: Below Zero – $35.98 (prix de base avant promotion: $59.98)

– The Jackbox Party Pack 8 – $22.49 (prix de base avant promotion: $29.99)

– The Longing – $11.20 (prix de base avant promotion: $14.99)

– Toem – $15.99 (prix de base avant promotion: $19.99)