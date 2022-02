Cross-Platform, Progression et Save au programme de MLB The Show 22 sur Nintendo Switch

Il y a quelques jours, nous apprenions l’excellente nouvelle que la licence MLB The Show aller arriver sur Nintendo Switch en 2022. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous apprenons également que le titre sera Cross-Platform, bénéficiera de la Cross-Progression et du Cross-Save…

Cette année, c’est le lanceur droitier des Los Angeles Angeles, Shohei Ohtani qui est mis à l’honneur de MLB The Show 22. Mais ce n’est pas l’information la plus importante, non et elle nous provient du compte Twitter Officiel de MLB The Show.

Ce qu’il faut retenir, c’est que MLB The Show 22 sera Cross-Platform, cela veut dire que les joueurs Xbox (One et Series X/S), Playstation (4/5) et Nintendo Switch pourront s’affronter sur les modes de jeux en ligne. Ce n’est pas tout puisque le jeu aura un système de Cross-Progression. C’est à dire que vous pourrez commencer à jouer sur une plateforme et finir votre partie sur une autre. Enfin, la fonctionnalité Cross-Save vous permettra de retrouver votre progression sur toutes les versions du jeu que vous aurez en votre possession. Il y aura cependant quelques exceptions sur ces fonctionnalité. Elles concernent les modes exclusifs aux versions Xbox Series X/S et Playstation 5, comme le Stadium Creator.

En attendant, MLB The Show 22 sera disponible dès le 5 avril 2022 aux États-Unis en version physique et dématérialisée. Il est fort à parier que le titre sera disponible uniquement en dématérialisé dans nos vertes contrées à la même date. Mais nous vous tiendrons bien évidemment au courant dès que nous aurons du nouveau.