Le top 5 des meilleures ventes de la semaine en France: Arceus logiquement + top UK

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition

Je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 5 de 2022 (ddu 31/01/2022 au 05/02/2022).

Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement. A propos de la méthodologie employée : le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente Français.

1) Légendes Pokémon : Arceus (Switch) / =

2) Dying Light 2 : Stay Human (PS5) / Nouveau

3) Dying Light 2 : Stay Human (PS4) / Nouveau

4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / =

5) Mario Party Superstars (Switch) / -2

PS5

Dying Light 2 : Stay Human

Dying Light 2 : Stay Human – Édition Deluxe

Ratchet & Clank : Rift Apart

PS4

Dying Light 2 : Stay Human

FIFA 22

Dying Light 2 : Stay Human – Édition Deluxe

XSeriesX

Dying Light 2 : Stay Human

Dying Light 2 : Stay Human – Édition Deluxe

Forza Horizon 5

XOne

FIFA 22

GTA V : Édition Premium

Call of Duty : Vanguard

Switch

Légendes Pokémon : Arceus

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Party Superstars

PC

Dying Light 2 : Stay Human – Édition Deluxe

Dying Light 2 : Stay Human

Farming Simulator 22

Voici les informations du top UK qui lui est basé sur la semaine 6 (alors que le top FR est basé sur la semaine 5).

Pokémon Legends : Arceus s’empare une nouvelle fois de la première place du classement des jeux en boîte au Royaume-Uni, pour la troisième semaine consécutive, malgré une baisse de 45 % des ventes. Dying Light 2 a dû se contenter de la deuxième place pour sa deuxième semaine dans le classement. Les ventes du titre de Techland n’ont diminué que de 57 % d’une semaine à l’autre, se vendant particulièrement bien sur PS5 (42 % des unités écoulées) et PS4 (29 %). Le reste du Top 10 est très similaire à la semaine précédente, avec FIFA 22, Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons conservent tous leur place, de la troisième à la cinquième place.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition est réapparu dans les charts à la sixième place après son lancement physique sur Nintendo Switch le 11 février. La plateforme de Nintendo a représenté 91 % de toutes les unités de GTA Trilogy vendues la semaine dernière, les ventes globales du titre ayant augmenté de 771 % par rapport à la semaine précédente. Voici le GfK UK Boxed Top Ten pour la semaine se terminant le 12 février :