Digimon Survive est finalement réalisé par une nouvelle équipe

Le Digimon Con se déroule aujourd’hui et alors que beaucoup espéraient avoir des nouvelles concernant la date de sortie de Digimon Survive, nous sommes malheureusement toujours sans réponse.

Le producteur Kazumasa Habu a révélé que le studio Witchcraft a quitté le projet et qu’une nouvelle équipe est maintenant impliquée dans le developpement de cette arlésienne.

Mais, nous avons quelques chiffres à propos du jeu – en particulier qu’il y aura 113 Digimon entraînables, 12 chapitres, et 3 chemins qui se ramifient avec la moralité, l’harmonie, et la rage commençant au chapitre 8 une route secrète s’ouvrira une fois que vous avez terminé un. Chaque itinéraire compte environ 40 heures de durée de vie. Un mode New Game+ est également confirmé. Dans ce mode, les niveaux des Digimons seront gardés, y compris les évolutions débloquées, les objets et les monstres que vous avez obtenus. Nous savons également que le jeu ne sera pas entièrement doublé, mais que le scénario principal le sera « partiellement ». Enfin, il n’est pas prévu de mode multijoueur.

La sortie de Digimon Survive est actuellement prévue normalement pour 2022.

