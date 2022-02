Les ruines radieuses de Trove bénissent le Prédatombre avec des capacités, des attaques et bien plus encore

Alors que cet archer endurci par la guerre reçoit une amélioration bien méritée, d’autres classes ont également de nouveaux atouts dans leur sac

Hambourg, le 23 février 2022 – Le ciel céleste surplombant Trove s’ouvre une nouvelle fois pour laisser passer une lumière divine provenant des Ruines Radieuses du Domaine des Cieux. La lumière brille sur le Prédatombre, lui donnant instantanément des capacités repensées qui l’aideront à devenir un archer plus efficace. Les rayons de lumière ont également touché toutes les autres classes, entraînant ainsi leur rééquilibrage et faisant de cette mise à jour la plus importante que Trove ait jamais reçue.

Murmures Sombres, la nouvelle compétence passive du Prédatombre, le rend plus attentif à son environnement. Les Prédatombres marquent périodiquement les ennemis proches d’une marque sombre, qui augmente les dégâts subis et les rend visibles au travers des obstacles. Utiliser une attaque de base sur une cible marquée provoque une petite explosion infligeant 250% de dégât et permet d’empocher un Chercheur. Les Chercheurs peuvent être utilisés avec la nouvelle compétence primaire Chercheurs de l’Ombre. Il est possible de stocker jusqu’à 5 Chercheurs, et déchainer chacun d’entre eux permet d’augmenter les dégâts par Chercheur.

Quand une flèche de taille normale ne suffit plus, la capacité ultime du Prédatombre “Flèche Sacrée” devrait faire l’affaire. Cette grande flèche d’énergie pure inflige 300% de dégâts toutes les 0,5 secondes pendant 7.5 secondes, transperçant les cibles et les blocs. Tant que cette capacité est en cours d’incantation, des flèches sont tirées en continu jusqu’à ce que le personnage soit à court d’énergie. Les dégâts sur la durée peuvent s’accumuler plusieurs fois sur la même cible. Le seul inconvénient est que “Flèche Sacrée” ralentit considérablement le Prédatombre. Mais ce n’est pas grave ! Qui a besoin d’agilité quand on fait exploser les ennemis avec de l’énergie pure ?

Les autres classes de Trove ont également été mises à jour afin de secouer la méta et d’offrir une expérience plus équilibrée. Par exemple, l’attaque du Boomerangueur a été considérablement améliorée, tandis que le Flingueur a vu certaines de ses attaques affaiblies. Faites-nous confiance quand on vous dit que les mises à jour sont conséquentes.

Pour compléter le patch d’aujourd’hui, des mises à jour de combat, la nouvelle collection temporaire de styles, la réinitialisation automatique des fouilles privées, et plus encore, ont été introduites.

Retrouvez plus d’informations à propos des améliorations apportées au Prédatombre, aux autres classes ainsi que sur les différentes modifications sur le patch note. La mise à jour est disponible dès maintenant sur PC et plus tard sur console.