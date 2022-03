Les promotions de la semaine sur l’eShop de la Nintendo Switch (US)

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Aegis Defenders – $4.99 (prix de base: $19.99)

– AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Agent A: A Puzzle in Disguise – $1.99 (prix de base: $19.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Amnesia: Collection – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Anodyne 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Aragami: Shadow Edition -$11.99 (prix de base: $29.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $14.79 (prix de base: $39.99)

– Atari Flashback Classics – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Beat Cop – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Bee Simulator – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Blossom Tales – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Blue Fire – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Bomber Crew – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Bridge Constructor: The Walking Dead – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Bridge Constructor Portal – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Carto – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Chess Ultra – $6.24 (prix de base: $12.49)

– Children of Morta – $6.59 (prix de base: $21.99)

– Cozy Grove – $10.46 (prix de base: $14.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Crysis 2 Remastered – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Crysis 3 Remastered – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Cyber Hook – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Darksiders II Deathinitive Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Darksiders III – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Darksiders Warmastered Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Deponia – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Descenders – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Destroy All Humans! – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Dimension Drive – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Dodgeball Academia – $18.74 (prix de base: $24.99)

– Double Cross – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Earthlock – $5.68 (prix de base: $29.90)

– Embr – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Felix the Reaper – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Flashback – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Flynn: Son of Crimson – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Forager – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base: $14.90)

– Goat Simulator: The GOATY – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Golf Club Wasteland – $3.49 (prix de base: $9.99)

– Groove Coaster Wai Wai Party!!!! – $35.99 (prix de base: $59.99)

– Gunman Clive HD Collection – $2.49 (prix de base: $4.99)

– Hotshot Racing – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Huntdown – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Hypnospace Outlaw – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Ikenfell – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Immortals Fenyx Rising – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Infernium – $4.99 (prix de base: $24.95)

– Inside – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $3.99 (prix de base: $24.99)

– Kid Tripp – $1.99 (prix de base: $3.99)

– Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Lode Runner Legacy – $5.99 (prix de base: $11.99)

– Lost Wing – $1.99 (prix de base: $7.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Moonlighter – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Nine Parchments – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Not Tonight: Take Back Control Edition – $2.49 (prix de base: $24.99)

– Oceanhorn – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base: $29.99)

– One Step From Eden – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $2.99 (prix de base: $19.99)

– Perception – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Postal Redux – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Pumpkin Jack – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Quarantine Cirulcar – $2.99 (prix de base: $5.99)

– R-Type Dimensions EX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Ring of Pain – $11.99(prix de base: $19.99)

– RIVE: Ultimate Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Saints Row: The Third – The Full Package – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Saints Row IV: Re-Elected – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Serial Cleaner – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Slay the Spire – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Slime-san – $4.19 (prix de base: $11.99)

– South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Space Crew: Legendary Edition – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Sparklite – $7.49 (prix de base: $24.99)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Steel Assault – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Subsurface Circular – $2.99 (prix de base: $5.99)

– Summer in Mara – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Superhot – $13.74 (prix de base: $24.99)

– Superliminal – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Supraland – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base: $7.49)

– Syberia – $2.98 (prix de base: $14.90)

– Syberia 3 – $4.99 (prix de base: $49.99)

– The Flame in the Flood – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base: $14.99)

– The Jackbox Party Pack 4 – $12.49 (prix de base: $24.99)

– THe Jackbox Party Pack 8 – $19.49 (prix de base: $29.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base: $49.99)

– The Smurfs: Mission Vileaf – $29.99 (prix de base: $39.99)

– The Spectrum Retreat – $6.49 (prix de base: $12.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base: $39.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base: $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Touhou Spell Bubble – $27.49 (prix de base: $54.99)

– Trine – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Trine 2 – $4.24 (prix de base: $16.99)

– Trine 3 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Underhero – $8.49 (prix de base: $16.99)

– Uno – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Unrailed! – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Unruly Heroes – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Unsighted – $15.99 (prix de base: $19.99)

– Urban Flow – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Valfaris & Slain Double Pack – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Vaporum – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Velocity 2X – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Vembrace: Cold Soul – $6.24 9was $24.99)

– Void Bastards – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base: $19.99)

– West of Loathing – $5.94 (prix de base: $11.00)

– Wildfire – $8.99 (prix de base: $14.99)

– Wizard of Legend – $6.39 (prix de base: $15.99)

– Wonder Boy: Asha in Monster World – $17.49 (prix de base: $34.99)

– XCOM 2 Collection – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Yes, Your Grace – $2.99 (prix de base: $19.99)