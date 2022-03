The Last Cube (Nintendo Switch) – Le test

The Last Cube

Après tous ces jeux de billes qui se sont succédé depuis des décennies sur nos consoles et sur nos ordinateurs, faisons -enfin- place au cube ! Oui, il a été trop longtemps délaissé alors qu’il a tout pour lui : une bonne bouille et du bagout (enfin non, mais c’est tout comme). Bref, il est temps que le prisme aux faces carrées fasse sa star dans ce monde qui ne tourne décidément pas rond !…

Le jeu se base sur un principe bien connu des amateurs de jeux de puzzles : une succession d’interrupteurs à activer et des obstacles à passer pour atteindre la sortie du niveau. Pour y parvenir, nous aurons différents pouvoirs (aux symboles distincts, faisant office aussi de clés), qui seront présents au préalable sur le terrain de jeu et n’attendent que nous pour être collectés.

Dédé le cucube

Bien entendu, à chaque monde visité, nous pourrons acquérir un nouveau pouvoir qui viendra s’ajouter à ceux obtenus précédemment. Et puisque nous avons la chance d’incarner un valeureux cube, nous pourrons obtenir autant de pouvoirs que notre cube a de faces… Pour vous donner une petite idée de ces possibilités : la croix jaune nous permettra de faire une petite pointe de vitesse, le rond rouge d’atteindre le contrebas d’un niveau à l’aide d’un escalier, tandis que le damier vert nous donnera la possibilité d’invoquer un clone.

Nous avons donc à notre disposition jusqu’à 6 pouvoirs qui peuvent tous être différents, faisant de notre cube un véritable petit couteau suisse. Le pouvoir s’active avec la gâchette une fois que le symbole de notre choix se trouve sur le dessus du cube. Comme le déplacement se fait sur un dallage, case par case (le cube basculant d’une case à l’autre), il faudra réfléchir non seulement la disposition de nos symboles sur notre cube, mais également chacun de nos déplacements.

Mine de rien, à la joute, tout se cumule à la perfection : les énigmes se renouvellent et sont bien dosées en termes de difficulté. Le level design est peaufiné d’un bout à l’autre pour exploiter un maximum nos possibilités et les puzzles ne sont jamais punitifs.

Nous avons le temps de jouer et les essais-erreurs n’impliquent pas de perte de vie. Il n’y a pas non plus de timer, et si une phase exige d’aller vite entre guillemets, il y a toujours une astuce pour éviter de stresser.

Dans ta face, le carré !

Il y a même une petite aide facultative lorsque notre volume à angles droits se trouve à une ou deux cases de l’interrupteur. Il arrive en effet que l’on perde son latin pour placer la bonne face du cube sur l’interrupteur en question, le jeu nous proposera donc le bon chemin à prendre. Ce n’est pas obligatoire, mais c’est une petite attention loin d’être négligeable.

C’est vraiment agréable d’avoir ce genre d’attention, mieux encore, d’avoir une telle finition, car le reste suit. Si l’histoire (qui nous est contée à mesure que l’on récupère les collectibles) apparaît anecdotique au commun, les décors futuristes, d’une belle élégance, se succèdent sans jamais se répéter. De manière générale, The Last Cube nous immerge sans mal dans son univers, avec un subtil jeu de lumière et des transitions renouvelées à l’intérieur même d’un niveau.

L’épure graphique de The Last Cube fait merveille, surtout en mode portable. En mode docké, il y a parfois des chutes de fps et le niveau de détail, ainsi que les textures, qui rappellent que nous n’avons pas affaire à un triple A. Sinon, un petit mot sur les musiques : quand bien même elles ne sont pas toutes mémorables, elles s’avèrent extrêmement variées, en multipliant les ambiances sur un même monde.

Une forme de générosité à l’image de ce que nous propose le jeu en termes de contenu. Pour les comptes d’apothicaire, il y a comme les 6 faces d’un cube, 6 mondes et trois niveaux par monde, soit 18 niveaux plus ceux cachés. Si on ajoute à cela pléthore de défis et de collectibles, nous avons une belle somme de (très) bonnes choses pour une durée de vie approchant la dizaine d’heures de jeu.